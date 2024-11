Piaggio presenta nuovo Liberty 50, 125 e 150 2025

Il nuovo Liberty 2025 si veste di nuove linee, più sportive. Nuovo faro a LED orizzontale e cravatta centrale con nuova griglia a nido d'ape per emulare Medley e Beverly. Scopriamo tutte le novità del ruota alta Piaggio.

Nuovo Piaggio Liberty 125 2025: 3/4 anteriore

Non solo più moderno e sportivo, ma anche più funzionale, nuovo Piaggio Liberty 2025 si dota anche di un nuovo elemento in alluminio al posto delle precedenti maniglie passeggero. Anche il manubrio cambia, accogliendo una nuova strumentazione full LCD da 5'' a colori.

Nuovo Piaggio Liberty 125 2025: vista frontale

Cerchi da 16'' e 14'' con nuovo disegno a tre razze sdoppiate e pneumatici 90/80 e 100/80 sorreggono il telaio in tubi d'acciaio ad alta resistenza. L'impianto frenante, invece, è costituito da un disco da 240 mm davanti e da un tamburo dietro (su 125 e 150 c'è l'ABS). Confermate le motorizzazioni, 50, 125 e 150, tutti motori 4T raffreddati ad aria. Le versioni 125 e 150 sono spinte da un monocilindrico con distribuzione monoalbero a camme in testa a 3 valvole (due di aspirazione e una di scarico) e con l’alimentazione a iniezione elettronica ancora migliorata.

Nuovo Piaggio Liberty 125 2025: vista laterale

Il nuovo Liberty è disponibile, nelle tre cilindrate, in due diverse versioni. Piaggio Liberty e Piaggio Liberty S. Il primo è offerto in due colori, Bianco Luna e Nero Abisso, entrambe con portapacchi posteriore, cover dello scarico e specchietti retrovisori rifiniti in nero opaco, mentre cerchi, fregi sui fianchi, cornice del faro posteriore e degli indicatori di direzione e nuovo logo Liberty sono satinati. Piaggio Liberty S, invece, presenta quattro colorazioni: Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia. Nella versione S i cerchi, così come i fregi, la cornice del faro posteriore e degli indicatori di direzione e il nuovo logo Liberty, sono rifiniti in nero lucido. Alcuni dettagli (tra i quali un dettaglio dei cerchi e la cornice della “cravatta” sullo scudo) sono evidenziati in blu lucido. I prezzi della gamma Piaggio Liberty 2025 non sono ancora stati resi noti.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024