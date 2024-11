Piaggio presenta il nuovo Beverly 310 2025: il video da EICMA 2024

Nel 2025 Piaggio Beverly si rinnova e, nella motorizzazione 300, cresce di cilindrata, per prestazioni ancor più convincenti. Scopriamo tutte le novità del ruota alta Piaggio.

Piaggio Beverly 310 S, lato destro

La grande novità è rappresentata dall'aumento della cilindrata: Beverly 300, precedentemente con motore da 278 cc, passa ora a 310 cc, incremento di cubatura dovuto all'aumento della corsa da 63 a poco oltre 70 mm. Il monocilindrico a iniezione, raffreddato a liquido, ora Euro 5+, arriva così a 27,7 CV di potenza. Il nuovo motore, che vanta oltre il 70% dei componenti rinnovati rispetto alla versione precedente, migliora anche i valori di coppia. Nuovi, tra gli altri, l’iniettore, il sistema di avviamento, il disegno del carter – che a detta di Piaggio riduce sensibilmente la rumorosità meccanica e quella della cinghia di trasmissione – mentre è stato introdotto un cilindro disassato che garantisce minori attriti interni: così il motore è più potente, elastico e anche più efficiente. Alla voce sicurezza attiva rispondono a gran voce il controllo di trazione ASR e l'ABS a 2 canali.

Piaggio Beverly 310 S, 3/4 anteriore

Luci a LED anteriori, indicatori di direzione, luci di posizione e fanale posteriore sono a LED, mentre la strumentazione è costituita da uno schermo LCD completamente digitale da 5,5”. Il vano sottosella, dotato di una luce di cortesia, ha un’ottima capacità di carico, in grado di ospitare un casco modulare e altri oggetti. Il portapacchi integra le maniglie per il passeggero, mentre nel retroscudo trova spazio un portaoggetti, all’interno del quale c'è la presa USB, mentre non manca il gancio portaborse a scomparsa per tenere saldamente zaini o borse appoggiati sopra il tunnel centrale.

Piaggio Beverly 310 S, vista frontale

Squadra che vince non si cambia ed ecco che Beverly 310 sfoggia telaio a doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza e lamiera stampata, forcella Showa con steli da 35 mm e una coppia di ammortizzatori Showa a doppio effetto e molla elicoidale con precarico regolabile su 5 posizioni. Le ruote, da 16'' e 14'', con cerchi in lega leggera, montano pneumatici 110/70 e 140/70. L'impianto frenante conta davanti su un disco semi flottante da 300 mm, il più grande della categoria, con pinza flottante a doppio pistoncino, dietro su un disco da 240 mm.

Piaggio Beverly 310 è disponibile in due allestimenti: Beverly, con finiture ricercate ed eleganti, e Beverly S, caratterizzato da un’impronta decisamente più sportiva. nuova gamma di colori lucidi per Beverly, quali Bianco Luna e Nero Cosmo, tinte abbinate a finiture dalle gradazioni metalliche, mentre per Beverly S nuovo Grigio Mercurio e poi Nero Meteora, Verde Jungle e Blu Zaffiro.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/11/2024