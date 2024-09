Piaggio MP3 310: il piccolo ora somiglia ai grandi. Ecco com'è fatto

Tempo di novità in Casa Piaggio, la famiglia MP3 accoglie l’ultimo arrivato, ovvero MP3 310, che si affianca alle versioni ''maxi'' da 400 e 530 cc lanciate nel 2022, da cui trae ispirazione nel look e non solo. Tutto nuovo il motore, ora omologato Euro 5+, ma anche più potente ed efficiente. Scopriamo come cambia in attesa della prova su strada.

Il frontale del nuovo Piaggio MP3 310 è ora simile a quello dei fratelli maggiori

Il nuovo Piaggio MP3 310 si presenta con un design in linea con il resto della gamma MP3. Il frontale, cresciuto nelle dimensioni, promette di essere più protettivo ed è caratterizzato da un faro a LED a sviluppo orizzontale. Lo scudo è caratterizzato da una presa d'aria sportiva con griglia tridimensionale a nido d'ape, sovrastata da uno spoiler verticale studiato per migliorare l'aerodinamica, attenzione ai flussi d'aria che è stato un'aspetto importante nello sviluppo del nuovo modello, come dimostano anche i nuovi deflettori. Il tocco automobilistico - una costante stilistica negli ultimi MP3 - arriva nei cerchi, con design a cinque razze sdoppiate, chiaramente ispirato alle berline sportive e di lusso. Le colorazioni disponibili variano tra la versione standard, proposta in Bianco Luna e Grigio Grafite (entrambi lucidi), e la versione Sport, offerta in Nero Meteora (opaco), Grigio Mercurio (lucido) e Blu Zaffiro (opaco).

Senza dubbio la novità più importante del nuovo Piaggio MP3 310 è il motore monocilindrico 310 hpe (High Performance Engine), omologato Euro 5+. Rispetto al vecchia motorizzazione 300 (278 cc), la cubatura è aumentata fino 310 cc aumentando la corsa del pistone, quest'ultimo è ora disassato rispetto all'albero motre e consente di ridurre gli attriti in favore di una maggior efficienza, come dimostra il dato d'omologazione di 32,3 km/l nel ciclo WMTC, contro i 31,2 km/l del precedente motore. Nonostante le normative più stringenti, il nuovo MP3 310 ha prestazioni superiori rispetto al suo predecessore, 26,4 CV a 7500 giri/min e una coppia di 27,3 Nm a 6000 giri/min, permettendo al veicolo di raggiungere una velocità massima di 129 km/h. Entrambi i picchi di potenza e coppia avvengono a regimi di rotazione inferiori, a vantaggio dell'esperienza di guida.

Alla voce praticità il nuovo MP3 non delude, infatti nel vano sotto sella c'è spazio per un integrale o due demi jet - secondo il costruttore - mentre nel retroscudo c'è un pratico gancio a scomparsa per trasportare qualche borsa o zaino. La sella del nuovo MP3 promette di essere ancora più confortevole, grazie ad un nuovo schiumato, mentre il passeggero può contate su pedane a scomparsa dedicate e un pratico maniglione posteriore.ù

Nuovo Piaggio MP3 310, strumentazione e blocchetti sono inediti

TECNOLOGIA Sul nuovo Piaggio MP3 310 è stata completamente rinnovata la strumentazione, caratterizzata da un display LCD da 5'' che fornisce tutte le informazioni necessarie, dal tachimetro digitale al contagiri, dalle temperature al livello del carburante. Il sistema keyless semplifica le operazioni di avviamento, apertura della sella e dello sportello carburante, mentre i comandi al manubrio e sulla plancia sono stati ridisegnati per una maggiore praticità d'uso. Confermatissimo - e non poteva essere altrimenti - il sistema di blocco della sospensione anteriore, che permette di parcheggiare lo scooter senza dover per forza utilizzare il cavalletto centrale (un vantaggio non indifferente per chi è di stazza minuta) ma anche di fermarsi al semaforo senza mai poggiare i piedi per terra. Completano la dotaizone il controllo di trazione - volendo escludibile - e l'ABS a tre canali.

DUE VERSIONI Piaggio MP3 310 sarà disponibile in due versioni, base e Sport. Questa si differezia dal modello d'accesso per le finiture specifiche con accenti blu, dischi freno anteriori a margherita e pedana con inserti in alluminio, ma anche per il sistema di connettività Piaggio MIA, che permette di collegare lo smartphone via Bluetooth, visualizzando notifiche di chiamate e messaggi sul display e gestendo chiamate e musica tramite i comandi al manubrio. L'app Piaggio dedicata arricchisce l'esperienza d'uso con funzionalità aggiuntive come la visualizzazione dei dati di viaggio, il salvataggio della posizione di parcheggio e le funzioni Bike Finder e Follow Me. Prezzi e data d'arrivo sul mercato ci verranno comunicati in occasione del test ride, dunque rimanete sintonizzati per il 1 ottobre se vi interessa l'ultimo arrivato di Piaggio, lì vi potrò dire anche come si comporta su strada.