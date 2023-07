Nuovi Piaggio 400 e 530 Life Support: l'ambulanza del 118 ora ha tre ruote

Lo scorso anno Piaggio ha presentato i nuovi MP3 400 e MP3 530, il primo scooter dotato di aiuti alla guida (trovate qui la prova del tre ruote ad opera di Danilo). Ora le nuove versioni diventano anche Life Support, vale a dire mezzi di soccorso agili, capaci di raggiungere in modo veloce il luogo dell'incidente per prestare le cure necessarie.

LA NUOVA VERSIONE Le versioni Life Support del tre ruote Piaggio, già utilizzate dai servizi nazionali di emergenza territoriale di diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Australia e Israele – che con oltre 650 mezzi ne ha fatto un vero e proprio fiore all’occhiello – si aggiornano ora alle nuove. L’allestimento Life Support prevede luci a LED lampeggianti e sirene anteriori, asta telescopica elettrica con luce lampeggiante led a 360° e adesivi ad alta rifrangenza. L’aggiunta del bauletto aumenta la capacità di carico fino a 102 litri, rendendolo il veicolo adatto a trasportare agevolmente materiale medico per il primo soccorso pre-ospedaliero tra cui BLS – Basic Life Support – e ALS –Advance Life Support – ma anche defibrillatori, collari da immobilizzazione, set di medicazione, bombole di ossigeno, kit respiratorio e set da infusione.

Piaggio MP3 Life Support

LA TECNOLOGIA Piaggio MP3 530 hpe, in particolare, è il primo scooter al mondo dotato di sistemi di assistenza alla guida ARAS quali il BLIS, Blind Spot Information System, che avverte il guidatore della presenza di veicoli nell’angolo cieco degli specchi retrovisori attraverso apposite segnalazioni sul display TFT a colori. Altra funzione di Piaggio MP3 è la retromarcia, ora integrata dalla videocamera posteriore, che ne permette un utilizzo ancora più facile e sicuro.

PER IL 118 Piaggio MP3 Life Support è inoltre in dotazione ai soccorritori di alcune Associazioni di Volontariato – e prossimamente dei vari 118 – rappresentando una tra le prime applicazioni di questo veicolo nel campo dell’emergenza in Italia. Lo scooter a tre ruote si è dimostrato un veicolo ideale per ridurre i tempi di intervento e ottimizzare le risorse, intervenendo mediamente in oltre 10 chiamate al giorno, stabilizzando il paziente in attesa dell’ambulanza o risolvendo completamente l’intervento in assenza di essa, dove possibile.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/07/2023