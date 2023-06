Nuovi Piaggio Beverly Deep Black e Jungle: foto e prezzi

Piaggio presenta Beverly Deep Black e Beverly S Jungle, due nuove versioni per lo scooter a ruota alta: caratteristiche, foto e prezzi

Due nuove versioni per Piaggio Beverly, lo scooter a ruota alta di Pontedera: arrivano le livree Deep Black e Jungle, sia con motorizzazione da 300 cc che da 400 cc. Scopriamo come cambiano e quanto costano.

NERO SU NERO Piaggio Beverly Deep Black si caratterizza per la livrea Nero Meteora e diversi particolari in nero lucido, cerchi ruota inclusi. Anche la sella in total black è dedicata, con cucitura singola tono su tono, col nero che si estende anche alla cornice della strumentazione e ai comandi, mentre il cupolino brunito aggiunge un tocco di elegante sportività. Su Piaggio Beverly S, la versione più sportiva, arriva invece la livrea Verde Jungle.

QUANTO COSTANO Piaggio Beverly Deep Black 300 è in vendita al prezzo di 5.699 euro, mentre Beverly Deep Black 400 è proposto a 6.699 euro. Il prezzo del Beverly S Verde Jungle, invece, non è stato comunicato.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/06/2023