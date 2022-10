Piaggio MP3 530 Exclusive: più di un semplice scooter tre ruote. La prova

Piaggio MP3, nonostante la concorrenza, basti pensare alla gamma Tricity o agli scooter Quadro, è il leader indiscusso tra gli scooter a tre ruote. Da quando è stato introdotto sul mercato sono ben 230.000 veicoli messi a zigzagare tra pavé, binari, stop e semafori delle più grandi metropoli europee (su tutte Parigi, dove è un vero e proprio simbolo) ma secondo la Casa di Pontedera era giunto il momento di compiere un ulteriore passo in avanti. Questo si traduce in tecnologia e maggior performance oltre a una ritoccatina estetica che non fa mai male, a beneficiarne è il top di gamma MP3 530 Exclusive che ho messo alla prova in città, autostrade e anche tra le curve. Ecco come se l’è cavata.

Nuovo Piaggio MP3 530 Exclusive: vista laterale

Nuovo Piaggio MP3 530 Exclusive, 3/4 anteriore

Il cliente “tipo” che sceglie l’MP3 è molto probabilmente uno che cerca un’alternativa all’automobile e per rendere il passaggio meno traumatico sono tanti i tratti del treruote italiano che strizzano l’occhio al mondo delle quattro ruote. Il frontale “berlinesco” ora ha fari totalmente a LED con luce DRL e nel retroscudo ci sono molti più tasti che su qualsiasi altro scooter; servono a comandare l’apertura di vani, commutare la funzione dei fari o inserire la retromarcia, i tasti fisici mi piacciono sulle auto e mi convincono anche sull’MP3 530. Al centro del ponte di comando ora c’è anche un display TFT da ben 7 pollici dotato di connettività che fa tanto berlina di lusso, una prima assoluta per gli scooter Piaggio che probabilmente vedremo anche su altri modelli in futuro. Le linee sono più filanti e dinamiche che in passato, ne risente un po’ l’eleganza “classica” ma l’effetto lifting è assicurato.

OTTIMA QUALITÀ Alla vista e al tatto mi convince questo MP3 530 Exclusive, questa parola non è messa lì a caso per questioni di marketing ma la qualità percepita è elevata. I materiali sono stati scelti con cura e sono anche ben assemblati. Il parabrezza fumé è un po’ come i vetri oscurati sulle auto… fa figo e aumenta la sensazione di essere su un veicolo “premium” come denota anche il prezzo, ma di questo vi parlo tra poco.

IL MOTORE L’altra grande novità dell’MP3 top di gamma sta nel motore, il nuovo monocilindrico da 530 cc è un evoluzione del vecchio 500 che rimpiazza ma rispetto a lui è stato modificato per avere una risposta più piena e omogenea nonostante i valori di potenza e coppia dichiarati dalla scheda tecnica sono 44,2 CV a 7250 giri e una coppia massima di 50 Nm a 5250 giri.

Nuovo Piaggio MP3 530 Exclusive: dettaglio del sottosella

PRATICITÀ OK Lo scooter, che sia a due o tre rote, deve essere un mezzo pratico e MP3 530 non delude sotto questo aspetto. In quanto a capacità di carico il vano sottosella si conferma ampio e ben sfruttabile con spazio a sufficienza per due caschi integrali o un borsone da palestra, nel retroscudo non manca il classico gancio a scomparsa mentre sopra la strumentazione c’è un cassetto utile per riporre lo smartphone e ricaricarlo con la presa USB. Altre soluzioni “smart” già presenti in passato sono il freno di stazionamento – ora più contenuto nelle dimensioni e facile da azionare – e il sistema che blocca la sospensione e si sostituisce al cavalletto, così da evitarvi di issare ben 280 kg, peso che è comunque diminuito di 10 kg rispetto alla precedente generazione di MP3.

LA TECNOLOGIA Il motto studiato da Piaggio per accompagnare il lancio della nuova gamma MP3 è “Guida la rivoluzione” e se quella meccanica avvenne nell’”analogico” 2006, nell’era del metaverso, delle crypto e degli NFT non poteva che essere tecnologica. Il Piaggio 530 Exclusive si può fregiare di monitoraggio dell’angolo cieco, assistenza al cambio di corsia e retrocamera posteriore per quando si inserisce la retromarcia, oltre alla connettività che vi dicevo poco prima con l’app Piaggio Mia che consente di gestire chiamate, messaggi, musica e utilizzare il navigatore. Il merito di Piaggio è quello di essersi sviluppata per conto suo il radar posteriore 4D.

Nuovo Piaggio MP3 530 Exclusive: la strumentazione è connessa e sempre molto leggibile

UTILE ALLA GUIDA La tecnologia è di supporto anche alla meccanica e al piacere di guida, infatti l’MP3 530 è dotato di acceleratore elettronico che permette l’implemento di 3 riding mode e dell’utilissimo cruise control. Beneficia dell’evoluzione tecnologica anche il controllo di trazione ASR, ora settabile su due livelli di intervento.

Nuovo Piaggio MP3 530 Exclusive in azione

Il Piaggio MP3 530 è un “maxi” e come tale l’abitabilità è ottima, anche grazie alla conformazione delle nuove plastiche che lasciano maggior spazio tra le gambe di chi guida e il retro scudo. L’ergonomia mi ha convinto quasi nella sua totalità: non si ha la sensazione di essere seduti su una poltrona a 3 ruote e il merito è in parte anche della nuova posizione del manubrio, più vicino al busto, e la seduta è ben sagomata con un imbottitura piuttosto sostenuta. Qualche perplessità mi rimane sulla facilità di raggiungere il terreno per chi non supera i 170 cm, la sella è piuttosto alta e larga, e il sistema di blocco è una soluzione solo parziale al problema dato che in determinate situazioni (pendenze sfavorevoli o scooter non allineato alla direzione di marcia) è più sicuro e comodo mettere il piede a terra.

SPAZIOSO Anche per il passeggero lo spazio non manca, anzi, si può dire che ne abbia addirittura di più rispetto a chi guida in modo tale da trovare la giusta posizione in sella. Ben posizionati i maniglioni, ampi e facilmente raggiungibili, completano il quadro le pedane a scomparsa con inserti in gomma anti scivolo che migliora la presa e riduce anche le vibrazioni che, solo a veicolo fermo, sono abbastanza percepibili ma non fastidiose.

SU IL PIEDE E VIA Chi non ha mai guidato la precedente generazione di MP3 probabilmente avvertirà ancora una leggera pesantezza all’anteriore (e d’altronde non potrebbe essere altrimenti con il doppio degli organi meccanici) ma rispetto al passato il passo in avanti è evidente. Trovata la quadra, però, con l’MP3 si fanno esattamente le stesse cose che si possono fare con uno scooter tradizionale di pari ingombri. Gli “zanzarini” 125 sono indubbiamente più abili nello slalom tra le auto ma grazie a tanto raggio di sterzo anche in sella al 530 non si rimane imbottigliati. Al semaforo lo scatto è pronto ma non brusco in mappa Sport, nelle altre l’erogazione è più morbida, utile per risparmiare carburante o non sballottare il passeggero, la trasmissione è ben accordata e anche in controllo di trazione – che in passato trovavo invasivo a tal punto di disattivarlo – ora lavora in modo “oscuro” senza farsi mai notare anche nel livello più “severo”. Sulle asperità tipiche della città è tutto sommato a suo agio anche se, va detto, quando queste si fanno impegnative la risposta è piuttosto secca, l’assetto è piuttosto sostenuto per sostenere la mole e non solo…

TRA LE CURVE PIACE Il suo essere “ben saldo sulle gambe” rende il Piaggio MP3 530 hpe Exclusive preciso e più divertente di quanto si possa immaginare quando si affronta un bel tratto ricco di curve. Il doppio appoggio all’anteriore lo rende più sicuro sul bagnato ma anche più divertente sull’asciutto. Infatti, al netto di scooter tradizionali dall’indole marcatamente sportiva come TMAX, o i rivali più “economici” Kymco AK550 e SYM Maxsym TL, raramente ho trovato così tanto feeling nella discesa in piega e stabilità in percorrenza in qualcosa di così diverso da una moto. La riduzione di peso all’anteriore rispetto alla precedente generazione lo rende più preciso e meno sottosterzante, con una maggior reattività nei cambi di direzione. A giovarne è anche la frenata – ora a cura dell’impianto Bybre – più incisiva e modulabile, sia alle leve, sia utilizzando il comando a pedale.

Nuovo Piaggio MP3 530 Exclusive: il nuovo motore ha prestazioni adeguate

IL MOTORE SUPPORTA IL DIVERTIMENTO A dar manforte al fattore divertimento ci pensa anche il nuovo motore, più vigoroso ai medi ma anche capace di spingere in allungo. In autostrada non fatica affatto a tenere i 130 km/h di codice mantenendosi una riserva utile per completare qualche sorpasso in scioltezza. Rimanendo in tema autostrade ho apprezzato molto il riparo aerodinamico offerto dal parabrezza e dalla carenatura anteriore: tutto, o quasi, rimane all’interno della bolla d’aria, mancherebbero giusto dei paramani per affrontare al meglio le temperature rigide dell’inverno.

CONSUMI Seppur sia un maxi, il Piaggio MP3 si riesce a difendere anche quando si parla di consumi. Il dato rilevato nel percorso misto è di 25 km/l in extra urbano, dato ottenuto senza lesinare troppo sul comando del gas, usando uno stile di guida più parsimonioso si possono fare anche 28-29 km/l. In città, con i continui stop&go non ci si discosta poi molto dai 24-25 km/l.

Nuovo Piaggio MP3 530 Exclusive: 3/4 posteriore

Per ricchezza di dotazione e qualità dinamiche il Piaggio MP3 530 hpe Exclusive non ha attualmente rivali alla sua altezza, il prezzo però non è certo quello di uno scooterino da città, anzi: 12.999 euro. Nel catalogo accessori sono presenti diversi bauletti con capienza variabile da 37 a 52 litri con o senza keyless e un parabrezza dal taglio più sportivo. Niente manopole o selle riscaldabili, peccato li avrei visti bene, specialmente nel freddo dell’inverno parigino. Siete alla ricerca di qualcosa di più abbordabile? In gamma sono confermati i fratelli minori di MP3 530 Exclusive, ve ne parliamo qui.

SCHEDA TECNICA PIAGGIO MP3 530 hpe Exclusive Motore Monocilindrico, Euro 5 Cilindrata 530 cc Potenza 44,1 CV a 7.250 giri/min Coppia 50 Nm a 5.250 giri/min Peso 280 kg o.d.m. Prezzo 12.999 euro

