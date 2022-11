EICMA 2022, allo stand Piaggio motori più potenti per lo scooter elettrico 1

Ve l’abbiamo raccontato in lungo e in largo lo scorso anno, Piaggio 1. All’edizione 2021 di EICMA si era presentato nell’esclusiva versione Feng Chen Wang. Per EICMA 2022, lo scooter elettrico di Pontedera si presenta in colorazione Flame Mix, che fonde il nero opaco dello scudo anteriore con il rosso che circonda lo stemma piaggio e della più ampia zona posteriore.

Piaggio 1 Feng Chen Wang

PIÙ POTENTE... Piaggio 1 è disponibile in versione ciclomotore con velocità limitata a 45 km/h, che con gli interventi portati in fiera può contare su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,3 kW. La versione motociclo Piaggio 1 Active raggiunge invece i 3 kW di potenza di picco. L’accelerazione aumenta del 14% su Piaggio 1 e di quasi il 12% su Piaggio 1 Active; in generale, le migliorie apportate ai motori permettono di muoversi con maggior agilità nel traffico, e poter contare su un migliore spunto sulle pendenze.

... SEMPRE TECNOLOGICO Di serie Piaggio 1 ha strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema di avviamento senza chiave. Capiente il vano sottosella, in grado di contenere un full jet. Sempre sotto la sella si trova la batteria, estraibile, con autonomie da 55 km e 85 km, a seconda della versione.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022