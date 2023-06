Nuovo Piaggio 1 2023: lo scooter elettrico diventa più potente. Il prezzo

Piaggio presenta la versione 2023 di 1, lo scooter elettrico. Nuova power unit aggiornata, ora più performante, per un'accelerazione superiore, con il solito plus della batteria removibile, per caricarlo comodamente a casa o in ufficio.

MOTORE AGGIORNATO Gli interventi sulla power unit di Piaggio 1 hanno permesso di incrementare le performance: il motore della versione ciclomotore, montato nella ruota posteriore, eroga ora una potenza di picco di 2,2 kW, un valore quasi doppio rispetto alla precedente generazione. Questo si traduce in un'accelerazione superiore del 14%, con la velocità massima sempre limitata a 45 km/h e un'autonomia fino a 55 km in Eco.

DOTAZIONE E PREZZO Confermate le caratteristiche sul piano della dotazione, tra strumentazione digitale, fari full LED, sistema keyless e vano sottosella in grado di ospitare un casco full jet. Nuovo Piaggio 1 è disponibile nelle colorazioni Forever Grey, Forever White e Forever Black, più sobrie, ma anche nelle più vivaci Sunshine Mix, Arctic Mix, oltre che nel nuovo Flame Mix. Il prezzo è di 2.899 euro franco concessionario. Per ripassare tutte le caratteristiche di Piaggio 1 potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/06/2023