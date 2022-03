Piaggio, un Liberty al... Bacio. La serie limitata per i 100 anni

Il brand che ha dato vita ad uno dei cioccolatini più famosi al mondo compie 100 anni, tanti auguri a Baci Perugina. Per festeggiarli a dovere, Piaggio celebra la storia e la creatività del brand con una speciale versione di Liberty, il best seller della Casa di Pontedera, uno degli scooter a ruota alta più amati e diffusi (qui il link alle migliori promozioni scooter di questo mese). Nasce così Piaggio Liberty Baci Perugina, uno scooter che “prende per la gola” golosi e non solo.

Piaggio Liberty 125 Baci Perugina

COLORI PERUGINA La base di partenza scelta è il Piaggio Liberty 125, uno scooter al passo con i tempi e dalle prestazioni brillanti grazie ai motori i-get, a caratterizzare questa versione celebrativa è la livrea di nei colori classici di Baci impreziosita dalla grafica inconfondibile: l’elegante blu intenso ornato di stelle veste la parte anteriore e le fiancate, mentre il celebre logo firma lo scudo. La sella color cuoio scuro, invece, richiama i colori della copertura di cioccolato Fondente Luisa, che da sempre contraddistinguono il capolavoro di bontà di casa Perugina.

CASCO DEDICATO Ma non è finita qui la festa, infatti, insieme allo scooter, nasce anche il casco dedicato in due diverse colorazioni: la classica, che riprende il blu Baci Perugina della tinta del veicolo, e la silver, ispirata all’elegante incarto argentato che avvolge ogni singolo cioccolatino. Entrambe le versioni sono arricchite dal celebre motivo delle stelle, a contrasto con il colore del casco: stelle argento per il modello blu e stelle blu per la versione silver. Il logo di Baci, infine, firma entrambe le colorazioni. Niente frasi da leggere sui bigliettini, per quello vi toccherà ancora acquistare i cioccolatini. E questa è una buona notizia poiché, dal 21 marzo al 15 maggio, sei dei nuovi Piaggio Liberty Baci Perugina e venti caschi dedicati nella colorazione blu verranno messi in palio attraverso un concorso esclusivo realizzato da Baci Perugina. Per partecipare, basterà acquistare un prodotto Baci Perugina e tentare la fortuna accedendo al sito: www.promozionitaliane.it/2/mettiinmotolemozione

Il casco dedicato ai Baci Perugina

IL PREZZO Se la sorte non gioca dalla vostra parte, ma lo scooter “cioccolatoso” vi fa gola non temete, il Piaggio Liberty Baci Perugina sarà disponibile da aprile presso i concessionari Piaggio al prezzo di 2.999 Euro, f.c. IVA inclusa.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 22/03/2022