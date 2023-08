Roberto Colaninno: deceduto il presidente e A.D. di Piaggio

Tutti gli appassionati delle due ruote conoscono Roberto Colaninno, appena deceduto all'età di 80 anni, per essere stato presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio. Non tutti conoscono la sua storia professionale, che l'ha visto ai vertici di alcune delle più note realtà industriali italiane, influenzandole per oltre cinquant'anni.

Roberto Colaninno, da amministratore delegato di Olivetti al vertice del gruppo Piaggio

SUBITO AL VERTICE Nato il 16 agosto del 1943 da una famiglia originaria di Acquaviva delle Fonti, Roberto Colaninno ha studiato da ragioniere e trascorso gran parte della sua vita a Mantova, dove ha avviato la sua carriera imprenditoriale nel 1969 presso la Fiaam Filter, azienda italiana specializzata in componenti per auto. Già qui, Colaninno giunge a ricoperire il ruolo di amministratore delegato, dimostrando da subito il suo talento nell'ambito gestionale. Nel 1981, fonda la Sogefi, una società attiva nel settore della componentistica meccanica, con sede sempre a Mantova: azienda che presto è entrata nell'orbita della Cir, la società di Carlo De Benedetti. Nel 1995 lo vediamo a capo di Olivetti, in uno dei periodi più difficili dell'azienda informatica, che lui trasforma in società per le telecomunicazioni. Nel 1998 è responsabile della vendita per 7 miliardi di euro di Omnitel all'epoca secondo gestore nazionale delle reti cellulari.

ALL'ALBA DEL TERZO MILLENNIO All'inizio del 1999 lancia un'offerta pubblica di acquisto totalitaria su Telecom Italia, diventandone presidente e amministratore delegato dell'azienda. Nel 2002 acquisisce poi Immsi, trasformando questa società operante nel settore immobiliare in una holding di partecipazioni industriali quotata in Borsa. Attraverso questa, nel 2003 acquisisce Piaggio, che fa crescere fino a diventare il gruppo che oggi annovera Vespa, Gilera, Scarabeo, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi, Ape e Piaggio Veicoli Commerciali. Colaninno è stato anche coinvolto nel settore dell'aviazione, essendo stato presidente della Compagnia Aerea Italiana, un'azienda nata con l'obiettivo di acquisire Alitalia. Roberto Colaninno è scomparso nella sua abitazione a Mantova e la famiglia ha deciso di tenere i funerali in forma privata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/08/2023