A EICMA 2024 debutta il nuovo Piaggio Medley 200

La rassegna di EICMA 2024 tiene a battesimo il nuovo scooter a ruote altePiaggio Medley 200. Un modello di successo per la Casa di Pontedera, che oggi si rinnova coninediti contenutidi stile e tecnologici. Uno scooter che coniuga praticità, tecnica e design al piacere di guida grazie a vivacità del suo motore e agilità, tipica dei mezzi con ruota alta. E per il2025Piaggio Medley fa un passo avanti adottando la motorizzazione che cresce allaclasse 200, con il monocilindrico a iniezione, raffreddato ad acqua, che arriva a una potenza di18 CV (13 kW),per una coppia che sale a16,5 Nm. Con questi numeri, il nuovo Medley 200 promette uno spunto brillante e buone prestazioni complessive. Inoltre, nuovo Medley 200 è equipaggiato con il sistemaStart & Stop RISSbrevettato da Piaggio con un motorino brushless installato direttamente sull’albero motore.

UNO STILE MODERNO E PIACEVOLELato design, lo stile dello scooter guarda alla sportività, ma conlinee elegantidove il manubrio accoglie ilfaro anteriore full LEDe una strumentazione LCD digitale. Il retrotreno è particolarmente slanciato nonostante ilgrande vano di carico sotto la sella, con il serbatoio della benzina al centro della pedana. La sella, ampia e comoda, è dotata diapertura elettricacon pulsante sul manubrio. Il telaio è di tipo “monoculla bassa” realizzato in tubi di acciaio. I cerchi sono da16” davanti e da 14” al posteriore, con disegno a sei razze sdoppiate e accolgono pneumatici da 100/80 e 120/70. L’impianto frenante si affida a dischi da260 mmdavanti e240 mmdietro e ABS a due canali.Piaggio Medley è avanzato anchesul fronte della connettività: attraverso il sistemaPiaggio MIA(di serie sulla versione S) è possibilecollegare lo smartphone al veicolovia Bluetooth e gestire le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite la strumentazione e i comandi al manubrio.

ARRIVA IN DUE VERSIONIDue le versioni per il nuovo scooter di Piaggio,Medley e Medley S, con il secondo che si distingue per l’utilizzo del nero per finiture e dettagli. Le sfumature di Medley S sono: Nero Meteora (opaco), Bianco Luna, Blu Ardesia (opaco), e Oro Opaco e sono sempre associate a sella e interni neri. Piaggio Medleypredilige invece colori più classici, quali il Grigio Astrale e il Nero Abisso, entrambi associati a sella e interni neri. Queste colorazioni sono abbinate alla finitura dicolore alluminioper i cerchi ruota e il maniglione del passeggero. La linea di accessori comprende unagamma completa di elementitra parabrezza, cupolini, bauletti, tappetini antiscivolo, coprigambe e antifurti cheaccrescono comfort e possibilità di utilizzodello scooter.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2024