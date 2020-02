PIÙ MODERNO E TECNOLOGICO Il Medley, lo scooter Piaggio a ruote alte, si presenta per questo 2020 con tante novità. Restano in gamma sia il 125 sia il 150, ma con diversi cambiamenti stilistici e sottopelle. C'è una maggiore qualità costruttiva e dal punto di vista della praticità, il nuovo Medley non teme confronti, infatti sotto la sella si possono sistemare due caschi integrali, poi ci sono un vano dietro lo scudo, dotato di presa USB, e il gancio portaborse. Peccato che la pedana non sia piatta, lì sotto c'è il serbatoio e il tunnel centrale ne riduce un po’ lo spazio per i piedi. Il nuovo Medley sfrutta anche il sistema di connettività per smartphone Piaggio MIA per gestire lo scooter da remoto, le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite Bluetooth, oppure con il pulsante sul blocchetto elettrico di destra.

CICLISTICA AGGIORNATA MOTORI PIÙ POTENTI Il monocilindrico 4 tempi della famiglia i-get, oggi ha una potenza più elevata, che passa da 12 CV a 15 CV (e da 15 CV a 16,3 CV sul 150 cc) per regalare allo scooter quel pizzico di vivacità in più nel traffico e sulle strade extraurbane. La ciclistica rimane sostanzialmente invariata con il telaio monoculla in tubi di acciaio supportato da una forcella telescopica e da un doppio ammortizzatore posteriore. L’impianto frenante è composto da un disco anteriore da 260 mm e da uno posteriore da 240 mm. L’ABS a due canali è di serie.

AGILE E BRILLANTE SU STRADA La posizione in sella è piacevole e, dopo i primi chilometri, mi sembra abbastanza buona anche la protezione dello scudo da aria e pioggia. Buono lo scatto e buono anche l’allungo, che consentono di allungare un po' il passo nei confronti degli altri veicoli. Si apprezzano la stabilità e l’agilità grazie ai cerchi grandi, che regalano confidenza nelle curve un po’ più veloci, ma anche nei tornanti stretti, dove lo scooter si volta in un attimo. Le prestazioni più brillanti fornite dal monocilindrico di 150 cc assicurano una guida più dinamica e fluida sia nel traffico sia, soprattutto, sulle statali più libere. Per entrambi, la percorrenza è di circa 35 km/litro.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Il Medley 125 è già nel listino in versione base a 3.399 euro e nella versione S a 3.499 euro. Stesse tinte e dotazioni tecniche per il 150, che costa rispettivamente 3.599 euro e 3.699 euro. Può essere una valida (e più conveniente) alternativa al re della categoria, Honda SH? Secondo noi ha le carte in regola, voi cosa ne dite?