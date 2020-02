Primo contatto

COME PRIMA PIÙ DI PRIMA Il Medley, lo scooter Piaggio a ruote alte, si presenta per questo 2020 con tante novità. Le abbiamo viste da vicino a EICMA 2019, ma adesso posso toccarle con mano perché ho la possibilità di provarlo su strada in occasione della sua presentazione dinamica. Restano in gamma sia il 125 sia il 150, ma con diversi cambiamenti stilistici e sottopelle. Partiamo dal look, al quale è stata data una bella rinfrescata grazie all’inedito frontale, dove compare un inedito faro full LED e uno scudo ridisegnato. Ma cambia anche il disegno del manubrio perché ora ospita il display LCD della nuova strumentazione. Le novità non si fermano qui, poiché sul Medley 2020 troviamo anche nuovi cerchi in lega leggera e una sella dal profilo diverso con una ergonomia che ne aumenta il comfort per pilota e passeggero, il quale beneficia anche di nuove pedane a scomparsa. Insomma, lo stile rimane sempre piacevole, ma oggi è più snello e moderno.

DUE CASCHI INTEGRALI SOTTO LA SELLA Sotto il profilo della praticità, il nuovo Medley non teme confronti, infatti sotto la sella si possono sistemare due caschi integrali, ma c’è anche il gancio portaborse e un vano dietro lo scudo, dotato di presa USB, per riporre piccoli oggetti di primo uso come chiavi o telecomando del cancello. Peccato che la pedana non sia piatta, il tunnel centrale ne riduce un po’ la praticità. Il nuovo Medley sfrutta anche il sistema di connettività per smartphone Piaggio MIA (di serie su Medley S) per gestire le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite Bluetooth, oppure con i pulsanti sul blocchetto elettrico di destra.

PIÙ POTENZA E VIVACITÀ Lato motori, con il nuovo scooter debutta l’ultima evoluzione della famiglia Piaggio i-get omologata Euro 4. Il monocilindrico 4 tempi di 124,7 (e 155,2 cc) cc raffreddato a liquido, oggi ha una potenza più elevata, che passa da 12 CV a 15 CV (e da 15 CV a 16,3 CV sul 150 cc) per regalare allo scooter quel pizzico di vivacità e agilità in più nel traffico, mentre a ridurre inquinamento e consumi (Piaggio dichiara 41,5 km/litro per il 125 e 41 km/litro per il 150) ci pensa il sistema start&stop, che Piaggio chiama RISS (Regulator Inverter Start&Stop System).

STESSO TELAIO E FRENATA ABS La ciclistica rimane sostanzialmente invariata con il telaio monoculla in tubi di acciaio supportato da una forcella telescopica e da un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico della molla. Un’altra novità viene dal cerchio posteriore da 14'' (che si abbina all'anteriore da 16”) e che monta uno pneumatico più largo (120/70-14”) per garantire maggiori stabilità e tenuta di strada. L’impianto frenante è composto da un disco anteriore da 260 mm e da uno posteriore da 240 mm. L’ABS a due canali è di serie, ma non c’è il controllo della trazione. Però, in tema di sicurezza va sottolineata la presenza del sistema “tilt sensor”, che in caso di caduta disattiva lo start&stop, spegnendo immediatamente il motore.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Il Medley 125 è già nel listino Piaggio in versione base (nei colori bianco, nero e azzurro, con finiture marroni a 3.399 euro) e nella versione S (grigio, nero e bianco a 3.499 euro) e che si riconosce anche per le finiture più sportive nero opaco e dischi freno con profilo a margherita e pinze color oro. Stesse tinte e dotazioni tecniche per il 150, che costa rispettivamente 3.599 euro e 3.699 euro. Adesso non mi resta che prendere in mano il manubrio del nuovo Medley per la prova su strada. Vi racconto come va appena sceso di sella.