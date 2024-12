Ape Piaggio, è la fine di un'era: stop alla produzione in Italia

Dopo 76 anni, lo storico Ape Piaggio non sarà più prodotto in Italia. L'iconico motocarro a tre ruote esce di fatto di produzione a causa delle normative europee sulle emissioni sempre più stringenti, ma continuerà ad esistere: sarà prodotto solo in India, esclusivamente per il mercato indiano, dove le norme sull'inquinamento sono meno dure e dove c'è già anche una versione completamente elettrica.

A PONTEDERA SI CAMBIA Le linee produttive di Pontedera destinate all'Ape saranno riconvertite per la produzione del Porter Npe, versione a zero emissioni del noto mini veicolo commerciale a quattro ruote. D'altronde adeguare l'Ape al contesto attuale di mobilità non solo avrebbe comportato un investimento importante (non giustificato dalle vendite) per aggiornare i motori e renderli efficienti, ma avrebbe imposto anche una revisione totale del veicolo così da poterlo adeguare agli attuali standard di sicurezza.

VEDI ANCHE

ICONA DEL NOSTRO TEMPO Introdotto nel 1948, come versione ''furgone'' della Vespa, l'Ape ha cambiato tante volte pelle adattandosi alle diverse destinazioni d'uso che l'hanno reso celebre. In pochi anni, infatti, il suo successo portò la Piaggio a munirlo di motori dai 125 cc fino ai 175 cc. E l'Ape divenne presto un veicolo commerciale di piccole dimensioni destinato a cambiare la vita di artigiani e piccole imprese. È stato un pilastro dell'agricoltura, dell'edilizia, del commercio al dettaglio e si è trasformato talvolta in magazzino ambulante per la vendita di alimenti di vario genere.

SIMBOLO DI DESIGN È diventato nel tempo un vero simbolo di design italiano nel mondo e persino tra i motociclisti ha rappresentato molto di più di un semplice veicolo a tre ruote (quanti quattordicenni come me, all'epoca, l'hanno sognato?). Ha fatto inevitabilmente parte (da vicino o da lontano) delle nostre vite e il non poterlo più vedere sulle nostre strade ci farà assaporare realmente – come abbiamo titolato – che è la fine di un'era. Dunque, un'icona del nostro tempo esaurisce la sua esistenza. È triste, ma forse è giusto così: magari è questo il modo migliore affinché l'Ape Piaggio conservi la sua autenticità...