EICMA 2023: le novità Vespa raccontate da Marco Lambri

Vespa a EICMA 2023, le novità per Primavera e Sprint raccontato in video

Vespa a EICMA 2023 si presenta con delle importanti novità per i modelli Primavera e Sprint. Entrambi si rifanno il look e introducono delle nuove possibilità di connesione tra veicolo e smartphone. In generale l'icona di casa Piaggio si avvicina alle tendenze di mercato per rivolgersi a un pubblico sempre più ampio e attento all'innovazione. I motori ottengono l'omologazione Euro5+ e l'elettrica riceve la possibilità di estrarre la batteria per ricaricarla più agevolmente. Ce ne parla Marco Lambri, Direttore centro stile gruppo Piaggio.

ICONA STILE Vespa è un'icona di stile e buon gusto italiano, indistinguibile. Molto del suo successo è dovuto al design che dal 1946 si è sempre evoluto pur restando fedele a se stesso e quindi riconoscibile. E anche le sfide del prossimo futuro saranno affrontate sempre con un occhio di riguardo per la bellezza e il gusto del bello perfettamente intepretato nel corso delle generazioni dalla Vespa. Parlando di generazioni, il linguaggio stilistico sarà l'elemento attraverso cui cercare di recuperare l'interesse dei prossimi motociclisti che potrebbero avvicinarsi alla Vespa proprio perché bella.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/11/2023