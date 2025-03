Del nuovo Piaggio Beverly 310 2025 vi abbiamo raccontato tutte le novità da EICMA e, recentemente, vi abbiamo anche mostrato la scheda tecnica del ruota alta di Pontedera. Ora però è arrivato il momento di conoscere colori, versioni e prezzi di Beverly 310.

Piaggio Beverly 310 2025: colori, versioni e prezzi

Piaggio Beverly 310 2025, disponibile in Bianco Luna e Nero Cosmo, attacca a 5.799 euro. Per il più sportiveggiante Piaggio Beverly 310 S, in Grigio Mercurio, Verde Jungle, Nero Meteora e Blu Zaffiro, servono 5.899 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/03/2025