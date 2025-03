Voge Sfida SR16: lo scooter 125 a ruota alta nella prova e Cool Factor

Voge Sfida SR16, come dire ''Cina contro Giappone''. Lo scenario della contesa sono le città italiane. Nel caos della quotidianità il vero alleato è lo scooter, meglio se a ruota alta. In questo contesto, il preferito è giapponese – anche se realizzato in Italia – ma dalla grande Cina stanno arrivando rivali sempre più agguerriti, proprio come l'SR16. Proprio lui è il protagonista di questa puntata di “Cool Factor”, il suo punto di forza è il rapporto qualità/prezzo, ora vi spiego perché.

Voge Sfida SR16 125

Un design che non passa inosservato

Innovare dal punto di vista stilistico nel segmento degli scooter non è certo cosa semplice. Lo Sfida SR16 ha “tratti somatici” comuni a tanti altri ruota alta, ma è nei dettagli che riesce a differenziarsi. Ad esempio, mi convincono sia il faro anteriore, sia quello posteriore, che con la loro firma luminosa riescono a lasciare il segno. La tecnologia è di tipo LED, con l’immancabile DRL.

Oltre all’aspetto curato, da scooter tutt’altro che primo prezzo, mi hanno ben impressionato anche le plastiche e gli assemblaggi. Facendo due esempi: quella del manubrio è robusta e non scricchiola al tatto e il cassettino porta oggetti, seppur privo di serratura, ha un più moderno sistema di chiusura calamitato.

Praticità al primo posto

Ma diciamo la verità, gli scooter nascono per essere pratici, se sono anche belli è tutto di guadagnato, discorso che vale anche per il ruota alta cittadino di Voge, che può fare affidamento su soluzioni pensate per essere comode e funzionali: parabrezza con paramani integrati ampio e ben protettivo, la pedana piatta, un vano portaoggetti nel retroscudo, gancio porta borse e un portapacchi posteriore già dotato di un bauletto da 34 litri, utile per andare ad aggiungere ulteriore spazio di carico oltre a quello del vano sottosella, che può accogliere un casco jet o, in alternativa, un casco integrale di dimensioni contenute.

Motore e ciclistica: equilibrio perfetto

Voge Sfida SR16 125: vista laterale

Il cuore pulsante dello Sfida SR16 è un moderno motore monocilindrico da 124,9 cc, conforme agli standard Euro 5+, raffreddato a liquido. È in grado di erogare 11 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 11 Nm a 6.500 giri/min. Il serbatoio da 7,8 litri,abbinato a consumi ridotti, garantisce una buona autonomia.

Per quanto riguarda la ciclistica, il nome del modello suggerisce già una delle sue caratteristiche principali: una ruota anteriore da 16 pollici, mentre quella posteriore misura 14 pollici. Il comparto sospensioni include una forcella telescopica all’anteriore e due ammortizzatori posteriori con precarico regolabile. Con un peso a secco di 140 kg, lo scooter risulta agile e maneggevole, mentre l’impianto frenante con doppio disco e sistema ABS assicura una frenata efficace e sicura.

Tecnologia di ultima generazione

E per finire, la dotazione tecnologica. Ok, alcuni competitor offrono lo start&stop (sistema che onestamente non mi fa impazzire, specialmente se non è calibrato alla perfezione per riattivare immediatamente il motore), lo Sfida SR16no, ma dalla sua ha controllo di trazione e accensione keyless, oltre alla dash cam integrata, che registra automaticamente eventi come frenate brusche o impatti e il sistema di navigazione Turn-by-Turn, utile per chi si muove spesso in città.

Prova Voge Sfida SR16 125

Salendo in sella al Sfida SR16, la prima sensazione è di comfort e facilità di utilizzo. La posizione di guida è ben studiata, con il manubrio alla giusta altezza e una seduta accogliente che permette di affrontare anche i tragitti più lunghi senza affaticarsi. La pedana piatta consente di posizionare comodamente i piedi, mentre il parabrezza e i paramani integrati offrono una buona protezione dal vento e dagli agenti atmosferici, rendendo la guida più piacevole in ogni stagione.

In città: agile e scattante

Nel traffico urbano, lo Sfida SR16 si comporta in modo brillante. Il peso contenuto di 140 kg a secco lo rende facile da manovrare, anche nelle situazioni più congestionate. Lo sterzo leggero e il raggio di curvatura ampio permettono di destreggiarsi con agilità tra le auto incolonnate, mentre il motore risponde prontamente ai comandi dell’acceleratore, garantendo partenze rapide ai semafori e sorpassi sicuri.

Le sospensioni, composte da una forcella telescopica all’anteriore e due ammortizzatori regolabili al posteriore, assorbono bene le asperità della strada, come pavé, dossi e buche, offrendo un buon compromesso tra comfort e stabilità. Il sistema frenante, dotato di doppi dischi con ABS, assicura una frenata modulabile e sicura, riducendo il rischio di bloccaggio delle ruote anche in caso di brusche decelerazioni.

Fuori città: stabilità e sicurezza

Voge Sfida SR16 125 durante il test

Anche al di fuori del contesto urbano, lo Sfida SR16 dimostra di essere un compagno di viaggio affidabile. Il motore monocilindrico da 124,9 cc non è progettato per velocità da autostrada, ma è perfettamente adeguato per affrontare strade extraurbane e tangenziali con una velocità di crociera stabile e senza vibrazioni fastidiose. L’accelerazione è progressiva, permettendo sorpassi in sicurezza quando necessario.

Il vero punto di forza nelle percorrenze extraurbane è la stabilità offerta dalle ruote di grande diametro: con un cerchio da 16 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore, lo scooter mantiene un’ottima aderenza anche nelle curve affrontate a velocità più sostenute, trasmettendo una sensazione di controllo e sicurezza al pilota. Inoltre, il peso ben bilanciato aiuta a mantenere una guida fluida e confortevole, senza affaticare troppo chi è alla guida.

Tenuta di strada e sensazioni di guida

Grazie al baricentro basso e alla distribuzione dei pesi ben calibrata, il Sfida SR16 regala una guida intuitiva e piacevole. Si inclina con facilità nelle curve, senza mai risultare nervoso o instabile. Anche in condizioni di asfalto bagnato, l’ABS e il controllo di trazione entrano in gioco per garantire un livello di sicurezza superiore, evitando perdite di aderenza improvvise.

Un aspetto interessante è anche la ridotta rumorosità del motore, che rende l’esperienza di guida più rilassante. Il serbatoio da 7,8 litri offre una buona autonomia, riducendo la necessità di frequenti soste per il rifornimento, un vantaggio non da poco per chi utilizza lo scooter quotidianamente.

Prezzo di Listino 2.990 euro Iva Inclusa Franco Rivenditore

Iva Inclusa Franco Rivenditore In promozione a 2.790 euro Iva Inclusa Franco Rivenditore

F.c. + spese immatricolazione e messa in strada 300 euro

Colori disponibili: Dark Olive Metallic, Matt White, Matt Black

Pubblicato da Danilo Chissalè, 14/03/2025