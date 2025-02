Givi e Voge Valico 900: con il Monokey c'è una configurazione per tutto. La prova

Quale borsa Givi è meglio per le maxi enduro? Te lo diciamo noi, in compagnia di una Voge Valico 900! Caratteristiche, vantaggi e svantaggi di ogni tipologia

Le migliori borse da moto per viaggi, avventure e uso quotidiano

Scegliere la configurazione ideale di borse o valigie per la moto non è semplice. La risposta migliore è: “dipende”. Da cosa? Principalmente dall’uso che si fa della moto: da quello quotidiano, ai lunghi viaggi, fino alle avventure più estreme lontano dall’asfalto. Parole d'ordine versatilità dunque, caratteristica peculiare delle valige Monokey di GIVI. Per verificarne veramente questa caratteristica abbiamo deciso di mettere alla prova il famoso sistema del produttore italiano, allestendo una Voge Valico 900 DSX e utilizzandola nei contesti più frequenti: casa-lavoro, gite fuori porta e fuoristrada.

La piastra in alluminio di GIVI è meglio rifinita di quella di serie

Il sistema Monokey di GIVI è un'innovazione introdotta dall'azienda italiana per semplificare e ottimizzare il fissaggio delle borse e delle valigie da moto. Nato negli anni '80, il sistema ha rivoluzionato il mercato grazie alla sua semplicità d’uso e versatilità. Infatti, come lascia intendere il nome, basta una sola chiave per il fissaggio della borsa/valigia al telaietto dedicato e per l'apertura della sua serratura.

Come funziona il sistema Monokey

Il meccanismo Monokey consente di fissare e rimuovere rapidamente le borse dalla moto grazie a un sistema di aggancio universale. Questo permette di utilizzare lo stesso supporto per diverse tipologie di valigie, sia rigide che morbide, garantendo una tenuta sicura anche nelle condizioni più difficili. Le borse Monokey sono progettate per resistere a urti, vibrazioni e agenti atmosferici, rendendole ideali per viaggi su ogni tipo di terreno.

L’evoluzione del Monokey

Nel corso degli anni, GIVI ha migliorato continuamente il sistema Monokey introducendo nuove funzionalità, come il doppio sistema di chiusura e la compatibilità con accessori aggiuntivi. Questo ha reso il Monokey una soluzione di riferimento per motociclisti di tutto il mondo, anche per i costruttori di moto che scelgono le borse GIVI (dovutamente ribrandizzate) per il loro catalogo optional. Un esempio è Triumph, che sulle sue Tiger usa le borse della linea Trekker.

Per l’uso quotidiano: il bauletto in città non si batteù

In città con il bauletto GIVI Trekker non si rimane nel traffico

Se utilizzate la moto per il tragitto casa-lavoro, la praticità è fondamentale. Una piastra di fissaggio in alluminio anodizzato (SRA9260) abbinata a un bauletto Trekker da 52 litri (TRK52B) è la combinazione perfetta. Questo setup consente di trasportare casco, abbigliamento antipioggia e altri oggetti utili senza compromettere la manovrabilità nel traffico.

Per migliorare il comfort nei mesi più freddi, consigliamo di montare un plexiglass maggiorato (D9260ST), che offre una protezione extra contro il vento e il freddo.

Per i grandi viaggi: un tris è meglio di una coppia... di borse

Le enduro stradali sono perfette per affrontare lunghi viaggi, anche a pieno carico. Per un weekend o una vacanza più lunga, le borse laterali rigide Trekker da 32 litri montate sui telaietti “One Fit” (PLO9260MK) potrebbero essere la soluzione che stavate cercando. Si tratta di valigie, robuste e capienti, ma anche leggere, si fissano con estrema facilità grazie al sistema Monokey e al telaio dedicato. In combinazione con un bauletto da 52 litri, offrono lo spazio necessario per organizzare al meglio i bagagli, anche per vacanze in moto in coppia.

Regolando il precarico della molla il piacere di guida non viene meno

Consigli per caricare correttamente la moto

Quando si allestisce la moto in vista di un lungo viaggio questi consigli - che possono sembrare banali, ma utili per i viaggiatori alle prime armi - sono le basi per caricare correttaente la moto e viaggiare all'insegna della sicurezza ma anche divertendosi:

Centralizzate i pesi: evitate di mettere oggetti pesanti nel bauletto.

Posizionate gli attrezzi nella valigia destra, per un accesso più sicuro, o in un'eventuale borsa da serbatoio se utilizzata.

Regolate il precarico della sospensione posteriore per compensare l’aumento di peso, spesso può arrivare anche a superare i 20 kg.

Per le avventure off-road: le Canyon per la Valico 900

Proprio tenendo in considerazione l'utimo punto poco sopra, quando si affronta il fuoristrada è fondamentale contenere i pesi, per facilitare il controllo della moto in condizioni di aderenza poco favorevoli. Le borse in metallo fanno tanto avvenutura, ma il loro peso non è affatto secondario, senza contare i potenziali danneggiamenti delle stesse in caso di caduta. Meglio optare per delle borse laterali morbide, sulla Voge Valico 900 abbiamo optato per quelle della linea Canyon di GIVI. Sono realizzate con materiali resistenti agli urti, al fango e alla pioggia (garantite impermeabili), queste borse offrono una flessibilità d'uso superiore a quelle rigide. Sono leggere, facili da montare e perfette per affrontare le sfide del fuoristrada, come passaggi stretti e tortuosi, grazie alla capienza regolabile tramite fettucce apposite.

Per completare il setup, aggiungete una borsa da serbatoio e un’estensione per il cavalletto, garantendo maggiore stabilità durante le soste su terreni accidentati.

Tante informazioni, meglio fare un bel recap con pregi e difetti di ogni soluzione, così fa scegliere la migliore soluzione di valige da moto per la vostra moto da viaggio. Ecco un bel riepilogo:

Borse rigide

Con il tris di GIVI i viaggi a pieno carico non sono un problema

Vantaggi

Robustezza: resistono meglio agli urti e proteggono il contenuto da danni meglio rispetto alle morbide.

Sicurezza: possono essere chiuse a chiave, rendendole più sicure contro i furti.

Svantaggi

Peso : sono generalmente più pesanti rispetto alle morbide.

Ingombro : possono essere meno pratiche su terreni stretti o difficili.

Costo: tendono ad essere più costose.

Borse morbide

Vantaggi

Leggerezza : sono più leggere e facili da maneggiare.

Versatilità : si adattano meglio a forme irregolari e sono meno ingombranti.

Prezzo: sono generalmente più economiche.

Svantaggi

Protezione: offrono meno sicurezza contro furti e danni.

Scegliere le giuste borse da moto, che siano rigide o morbide, dipende dalle vostre esigenze e dallo stile di guida. Grazie alla loro versatilità e al sistema Monokey, le soluzioni GIVI rappresentano un riferimento per i motociclisti di tutto il mondo, assicurando comfort, sicurezza e praticità in ogni situazione. Qualunque sia la vostra destinazione, preparatevi al meglio e godetevi ogni chilometro in sella alla vostra moto. Per verificare quali sono le borse disponibili per la vostra moto vi lascio il link alla pagina dedicata del sito di GIVI

