Serve spazio? Con GIVI Maxia 5 e Trekker Outback EVO non manca mai!

Avanti, fuori la verità: la moto con il bauletto perde il 70% della sua bellezza, semplicemente non è stata pensata per avere quel volume al posteriore. Sacrosanta verità, ma la coppia di caschi mica vorrete portarvela al braccio per tutti i 2.500 scalini che vi separano dalla caletta, o no? E come la mettiamo quando c’è traffico infernale e con le borse laterali siete a rischio di fare la fiancata alle macchine? Il bauletto è la soluzione al problema, e se questo riesce a integrarsi, o addirittura a esaltare le linee della nostra moto è tutto ancora più bello. Oggi vi parlo di due prodotti top di gamma di un brand che è diventato tipo l’Apple delle motovaligie, punto di riferimento indiscusso, ovvero GIVI. In comune hanno l’ampia capacità di carico, le finiture curatissime e il pratico sistema di aggancio alla piastra Monokey. Uno è pensato per le turistiche (ma non sfigurerebbe anche su qualche maxi scooter) l’altro trova il suo habitat ideale sul portapacchi di crossover e maxi enduro: Maxia 5 – icona di GIVI – e Trekker Outback EVO, protagonisti del nostro MotorUnboxing.

Il bauletto GIVI Maxia 5

Dal 1991 – anno in cui è nato il Maxia – ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata, tante cose sono cambiate, tra queste anche la forma delle moto: squadrate quando nacque, sinuose e filanti oggi. Proprio come allora il Maxia, giunto nel frattempo alla quinta generazione, si aggiorna al linguaggio estetico corrente, adottando forme sinuose e sportiveggianti, che personalmente mi ricordano il lato B delle moderne hypercar da oltre 1.000 CV, con tanto di estrattore.

FORMA E FUNZIONE I concetti di forma e funzione con il Maxia 5 vanno a braccetto, perché dietro al design ricercato ci sono tante scelte funzionali: per migliorare l’aerodinamica e il peso, che viene contenuto in 5,4 kg, consentendo una capacità di carico di 10 kg o, se preferite di due caschi. Che si tratti di integrali, modulari o adventure non fa differenza. Il concetto si ripete con il sistema di apertura, via le antiestetiche cordine di fermo, al loro posto delle nuove cerniere a pettine con battuta finale. Così facendo si può accedere con maggior tranquillità all’interno del bauletto anche quando si parcheggia in pendenza, evitando il rischio di farsi cadere il coperchio sulle dita. Ultima, ma non per importanza, la realizzazione sottosquadro dei gusci, che garantisce una migliore aderenza dei componenti oltre a una maggior resistenza generale, che all’atto pratico rende più difficile forzare il bauletto.

INTERNI LUSSO Anche all’interno si nota cura nel dettaglio, di serie vengono fornite una cinghia elastica per mantenere stabile la ''schiscetta'', un tappetino morbido per evitare di graffiare il casco da 1.000 euro sul pavé (a me è capitato veramente), e la rete elastica, ancorata al bauletto tramite i 4 ganci presenti sul fondo. Per esser totalmente senza pensieri, tra gli optional di Maxia 5 c’è una borsa interna, ma anche un porta documenti, utile nel caso in cui nel sottosella non ci sia spazio per libretto e assicurazione, tra batterie sensori e centraline. E non manca neppure l’irrinunciabile schienalino in gommapiuma.

PREZZO Maxia 5 è disponibile in nero oppure argento, con catarifrangente rosso o trasparente, con prezzi a partire da 460 euro. A EICMA il brand italiano ha presentato anche altre vivacissime varianti cromatiche, qui il link al video da noi realizzato in fiera.

Il bauletto GIVI Trekker Outback EVO

Continuando con il parallelismo automobilistico, se Maxia 5 è una fuoriserie, il bauletto Trekker Outback EVO da 58 litri non può che essere un robusto e inarrestabile fuoristrada. Seppur più breve, anche Outback ha una storia alle spalle, che la linea EVO ha il compito di continuare a scrivere. Outback EVO mantiene il sistema di aggancio alla piastra del suo predecessore e la capacità di carico da 58 litri (o 42) ma per il resto è tutto nuovo. Il nuovo logo in bassorilievo è solo la ciliegina sulla torta, il design è completamente inedito, più muscolare, ma anche in questo caso non fine a se stesso. Grazie alle nuove nervature, la struttura è più rigida e resistente, ma senza risultare pesante.

CAPACITÀ E NUOVE SOLUZIONI Rispetto al top case che rimpiazza, il nuovo Outback EVO cambia gli angolari, di dimensione maggiore e ora capaci di integrare le asole per il fissaggio di cinghie, reti o altri bagagli, ma la novità maggiore è il nuovo sistema di rotazione del coperchio frizionabile, Adjustable Resistance Hing System (ARHS). Si tratta di un'evoluzione del concetto già visto su Maxia 5, che qui, grazie a una pratica chiave a brugola, consente di regolare a piacimento la velocità di chiusura aumentando o diminuendo la resistenza per evitare inconvenienti durante le soste in pendenza, magari quando c’è del carico fissato sul coperchio. La valigia ospita comodamente due caschi con frontino (ma anche modulari o integrali) per accompagnarvi nelle avventure in fuoristrada.

FAMIGLIA AVVENTUROSA Il nuovo Trekker Outback EVO non è solo, infatti è possibile completare la dotazione con le borse laterali in alluminio della stessa linea, e dunque con le medesime caratteristiche di cura del dettaglio e delle ralizzazioni: disponibili in diversi litraggi, con scantonatura o senza. Grazie alla ricca gamma di optional a disposizione, potete personalizzare il top case secondo le vostre esigenze: dalla borsa interna waterproof al supporto in nylon caricato con fibra di vetro per borracce, dalla rete elastica che assicura il bagaglio nel sotto coperchio alla luce interna di cortesia, tutti acquistabili separatamente dal rivenditore di fiducia. Il bauletto, così come le borse, è disponibile in finitura alluminio naturale oppure verniciata di nero, il listino attacca a 542 euro per il bauletto Trekker Outback EVO da 52 litri, mentre le borse laterali costano 432 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 18/12/2023