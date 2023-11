GIVI: borse e bauletti, le novità nell'unboxing video da EICMA 2023

EICMA 2023: Givi, in occasione del 45°anniversario dell'azienda, presenta con Antonio Rizzini le novità in ambito valigie in plastica, alluminio e anche... per gli amici a quattro zampe. Tutte le novità nel video.

GIVI: novità anche nella gamma Outback Evo

NOVITÀ 2024 La serie limitata del top case Maxia 5 V58 che fa il pieno di tecnologia grazie alla luce di stop e agli indicatori di direzione integrati nel bauletto, oltre alla presenza di una presa USB interna. Insieme al Maxia 5 Limited Edition viene presentata la rinnovata linea Outback Evo in alluminio, disponibile in molteplici misure. Infine viene introdotto il top case per animali che consente portare il proprio animale domestico nelle proprie avventure grazie a tecnologie che pensano alla sicurezza e al confort dell'amico a quattro zampe.

Pubblicato da Alessandro Moro, 09/11/2023