GIVI Alpina, Canyon e V49 Air: l'unboxing video delle novità 2025

A EICMA 2024 il colosso degli accessori moto presenta il suo primo bauletto in alluminio con sistema Monolock, chiamato Alpina, e non solo. Su uno stand particolarmente ricco di novità, Pietro Ambrosioni di GIVI USA ci accompagna a scoprire nel nostro video-unboxing le nuove borse della gamma Canyon: morbide, ma a sgancio rapido, grazie al telaietto rigido dedicato. E ancora, il prototipo del bauletto GIVI V49 Air: capace di ospitare due caschi (che con le norme ECE06 diventano più grandi) e studiato nell'aerodinamica per ridurre turbolenze e fruscii.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2024