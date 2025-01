Voge Sfida SR3: nel mirino Xmax e Forza 350. La prova dello scooter GT

Qualche tempo fa ho provato il primo maxi scooter di Voge, lo Sfida SR4. Com'è andata? Una piacevolissima sorpresa! Ma come si comporta il fratello minore, il Voge Sfida SR3? Le aspettative erano alte dopo la bella figura del maggiore. Inoltre, il SR3 deve confrontarsi con rivali come l'Xmax 300 e il Forza 350, due dei più apprezzati scooter GT in Italia. Scopriamolo insieme!

Voge Sfida SR3, rispetto al fratello maggiore è più compatto

Il Voge Sfida SR3 colpisce subito per le sue linee moderne e grintose. Il frontale è caratterizzato da due fari full LED con luci diurne DRL, che conferiscono uno stile futuristico. Il parabrezza è regolabile manualmente, una soluzione pratica ma che aiuta anche a contenere il prezzo. Il posteriore, snello e slanciato, è dominato da un faro LED a tutta lunghezza.

Qualità costruttiva

Le plastiche sono di buona qualità e gli accoppiamenti tra le parti sono ben realizzati, dimostrando cura nei dettagli. Questo scooter cinese si distingue anche per una dotazione di serie completa:

Display TFT a colori : visibile anche sotto il sole, include velocità, contagiri, livello carburante, e persino avvisi di manutenzione.

Connettività Bluetooth : per gestire lo smartphone.

Avviamento keyless : per una maggiore comodità.

Dashcam integrata: utile per registrazioni durante i viaggi o per sicurezza.

Voge Sfida SR3, dettaglio del sottosella

Il vano sottosella è capiente, in grado di ospitare un casco integrale e piccoli oggetti. Nel retroscudo sono presenti due vani portaoggetti pratici per l'uso quotidiano, utili per riporre telecomandi del garage o lo smartphone in carica – grazie alla presa di ricarica – ma occhio a non dimenticare nulla: i vani non hanno serrature.

Il cuore dello Sfida SR3 è un motore monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido da 244 cc, capace di erogare 25,9 CV e 23 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Questo lo rende adatto sia per la città che per i trasferimenti extraurbani. Inoltre, il contralbero di bilanciamento e i supporti elastici minimizzano le vibrazioni, garantendo un'esperienza di guida fluida.

Ciclistica e sicurezza

Il telaio è in acciaio tubolare, abbinato a una forcella telescopica anteriore e due ammortizzatori regolabili posteriori. Per la frenata, il Voge Sfida SR3 dispone di un doppio disco con ABS a doppio canale,garanzia di sicurezza anche in casco di frenate su fondo sdrucciolevole, e non manca nemmeno il controllo di trazione, volendo disinseribile.

Voge Sfida SR3 Motore Monocilindrico Cilindrata 244 cc Potenza 25,9 CV a 8.000 a 8.000/giri Coppia 23 Nm a 6.500 giri/min Peso 165 kg a secco Prezzo 3.990 euro





Voge Sfida SR3, uno scatto della prova

In città, terreno d’elezione di uno scooter gt come l’SR3, si distingue per il raggio di sterzata contenuto e la pronta risposta del motore, ideali per muoversi svelti nel traffico congestionato. Durante il mio periodo di prova, come ulteriore nota positiva, ho rilevato consumi sui 28-30 km/l reali, rendendolo uno scooter economico e pratico, indicato anche per i pendolari.

Fuori città: tangenziali e autostrade ok

Il motore torna ad essere protagonista quando si varcano i confini cittadini, oltre allo spunto, infatti, è buona anche la velocità di punta, che viene raggiunta anche in maniera piuttosto rapida. Buona la stabilità, rispetto ai rivali più blasonati come X-Max e Forza 350 è un po’ meno preciso sul veloce, forse anche a causa della taratura più morbida degli ammortizzatori. Zero vibrazioni, anche a velocità sostenuta: insomma, è uno scooter GT comodo per viaggi e gite fuori porta, non solo per andare in ufficio.

Comfort e abitabilità

La sella è ampia e morbida, anche dopo diverso tempo trascorso alla guida non ci sono indolenzimenti o fastidi, ma potrebbe beneficiare di un rivestimento meno scivoloso, specialmente quando ci si attacca ai freni. Le pedane offrono il giusto spazio per muovere i piedi, migliorando il comfort generale e anche chi supera i 175 cm ha spazio a sufficienza per le ginocchia. Il parabrezza regolabile aiuta nelle giornate più fredde, ha dimensioni piuttosto compatte e protegge sufficientemente busto e spalle, anche se il casco resta esposto al vento per chi supera 1,80 m di altezza.

Voge Sfida SR3, il design della coda è personale e ricco di carattere

Uno dei punti forti del Voge Sfida SR3 è il prezzo competitivo, 3.990 euro, con dotazioni come display TFT, keyless e Bluetooth offerte di serie. La sfida – e scusate il gioco di parole – sul rapporto dotazione/prezzo con X-Max 300 e Forza 350 è vinta e con margine, dato che i rivali superano entrambi i 6.400 euro f.c. Facci sapere nei commenti se preferiresti acquista il Voge Sfida SR3 o uno dei suoi più blasonati rivali.