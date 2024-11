Voge Valico 800DS Rally, presentata a EICMA 2024 la maxi enduro pronta a tutto

Una delle novità più importanti che Voge porta a EICMA 2024 è la nuova Valico 800DS Rally, una maxi enduro performante e ben dotata che va ad inserirsi in un segmento di mercato sempre più importante, con tante rivali presenti a EICMA in chiave aggiornata come Ténéré e Tuareg.

ERGONOMIA E COMFORT Nella sua realizzazione, gli ingegneri hanno curato molto l'aspetto legato all'ergonomia. Il manubrio è regolabile variando la posizione dei riser, mentre la sella è posta a 850 mm da terra e favorisce un tipo di guida ''dominante'' tipica delle moto da rally, senza però compromettere il comfort: la sella e le manopole riscaldabili ne sono un esempio.

Voge Valico 800DS Rally - Frontale

BICILINDRICO DA 94 CV Sotto l'abito da adventure, la nuova Valico 800DS Rally nasconde un nuovo bicilindrico parallelo da 798 cc., capace di una potenza di 94 CV a 9.000 giri/min e di una coppia massima di 81 Nm a 6.500 giri/min (con velocità massima di 190 km/h), abbinato a un cambio a 6 rapporti con frizione antisaltellamento e a una gestione dell'erogazione affidata ai riding mode selezionabili e al controllo della trazione regolabile su diversi livelli.

Voge Valico 800DS Rally - Profilo

ANTERIORE DA 21'' La sua indole fuoristradistica è sottolineata dalla presenza di ruote tubeless con l'anteriore da 21'' (e il posteriore da 18'') che calzano pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR. Le sospensioni sono firmate Kayaba e sono completamente regolabili: davanti c'è una forcella a steli rovesciati e dietro un mono.

Il telaio è in acciaio ad alta resistenza e dialoga con un forcellone in alluminio (per un peso complessivo della moto di 213 kg in ordine di marcia). Completano il quadro l'ammortizzatore di sterzo e un impianto frenante Nissin con doppio disco anteriore con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore con pinza flottante a due pistoncini, rigorosamente con ABS disinseribile.

Voge Valico 800DS Rally - Strumentazione

CONNETTIVITA' Infine, non manca a bordo della Valico 800DS Rally una strumentazione verticale di ultima generazione con schermo TFT a colori e connettività con lo smartphone per la gestione di tutti i sistemi multimediali, per il quale è prevista anche una presa USB per la ricarica. Non sono state comunicate ancora informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024