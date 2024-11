Yamaha porta a EICMA 2024 la nuova generazione di Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally

Yamaha presenta a EICMA 2024 (qui i nostri suggerimenti per il salone) la nuova generazione di Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally, che ora saranno affiancate anche da una versione più bassa. Per il 2025 le enduro stradali giapponesi di media cilindrata si rinnovano profondamente, facendo uno step sia dal punto di vista estetico che da quello strettamente legato alla tecnica. Vediamo con ordine come e quanto sono cambiate rispetto al modello precedente.

Yamaha Ténéré 700 2025 - Tre quarti posteriore

NUOVO FARO E SELLA ISPIRATA AI RALLY La nuova Yamaha Ténéré 700 ha rivisto il suo look nella parte della carena anteriore e nel gruppo ottico, che ora è caratterizzato da quattro singole unità luminose a LED impilate in una struttura in alluminio. Rispetto al modello precedente, il serbatoio da 16 litri è stato spostato in avanti e la zona superiore è ora più bassa, per una migliore distribuzione delle masse. C'è una nuova sella monoposto ispirata ai rally con design lungo e stretto che rimpiazza il layout a due pezzi della vecchia versione. Non cambiano le geometrie sella-manubrio-pedane, ma la nuova forma della sella migliora la guida in piedi in fuoristrada, ottimizzata anche dalla presenza di pedane più grandi di 10 mm.

Yamaha Ténéré 700 2025 - Dinamiche

IL MOTORE SI AGGIORNA TANTO Il bicilindrico in linea da 690 cc (sempre depotenziabile a 35 kW) è stato profondamente aggiornato in tutte le sue componenti interne e ha visto l'introduzione dell'acceleratore elettronico con due mappe di guida selezionabili (Sport ed Explorer). Nonostante il lavoro svolto per l'omologazione Euro5+, gli ingegneri di Iwata hanno lavorato per non compromettere in alcun modo le prestazioni: la moto eroga infatti sempre 73,4 CV e ha guadagnato persino un po' di coppia in più, arrivando a 68 Nm a 6.500 giri/min (con consumi medi dichiarati pari a 4,3l/100 km). È stato inoltre rivisto anche il cambio meccanico a sei marce, mentre l'elettronica offre ora un controllo della trazione regolabile e disattivabile, e tre modalità di intervento dell'ABS.

Yamaha Ténéré 700 2025 - Motore

FORCELLA INEDITA La Yamaha Ténéré 700 adotta una nuova forcella completamente regolabile progettata per affrontare anche i terreni più difficili, con steli resistenti alla flessione da 43 mm e 210 mm di escursione (190 mm nella versione con altezza sella inferiore) che contribuiscono a un'altezza da terra di ben 240 mm (225 mm nella versione con altezza sella inferiore). Dietro c'è un nuovo monoammortizzatore completamente regolabile con leveraggio progressivo e con escursione di 200 mm (180 mm per la versione ribassata). Il telaio è sempre in acciaio tubolare a doppia culla abbinato a un forcellone in alluminio pressofuso, mentre l'altezza della sella da terra della Ténéré 700 è di 875 mm (860 mm per la versione più bassa).

Yamaha Ténéré 700 2025 - Strumentazione

STRUMENTAZIONE E COLORI La nuova gamma Ténéré 700 debutta con un cruscotto TFT a colori da 6,3'' con schermo verticale in perfetto stile rally con navigazione integrata e presa USB-C per la ricarica dei device. I modelli standard e ribassato di fabbrica sono disponibili nelle colorazioni Frozen Titanium o nel classico Icon Blue di Yamaha.

Yamaha Ténéré 700 Rally 2025 - Tre quarti anteriore

VERSIONE RALLY Infine, la versione più estrema, Rally, si distingue per la colorazione iconica ispirata alla tradizione Marathon del passato, ma soprattutto per una dotazione più importante pensata per coloro che vogliono spingersi oltre. A partire da sospensioni KYB completamente regolabili con maggiore escursione (230 mm). Passando per una piastra di protezione del motore in alluminio da 4 mm, e per una sella posizionata a 910 mm da terra alla quale vengono ''contrapposte'' nuove pedane in titanio più leggere. Chiude il cerchio la strumentazione, che in questo caso prevede anche il tema Raid con il design ispirato al roadbook tipico dei rally. Tutti i modelli saranno disponibili a partire dalla prossima primavera con prezzi ancora da definire.

Pubblicato da Francesco Irace, 04/11/2024