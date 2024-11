A EICMA 2024 Yamaha presenta i nuovi NMAX 125 e NMAX 125 Tech MAX

Al Salone della Moto di Milano la casa giapponese dà spazio anche agli scooter sportivi di piccola cilindrata NMAX, per neopatentati e non solo

Yamaha, in occasione di EICMA 2024, presenta all'interno della gamma scooter 2025 i nuovi NMAX 125 e NMAX 125 Tech MAX, che si rinnovano nel look, nella dotazione e nel motore, che ora guadagna l'omologazione Euro5+.

Yamaha NMAX 125 2025 - Profilo

LOOK RINNOVATO Ispirati alla famiglia MAX, capitanata dal rinnovato TMAX, i nuovi NMAX adottano nuovi fari con doppio proiettore e gruppo ottico posteriore, tutti rigorosamente a LED. C'è anche una nuova carena che migliora contestualmente lo stile dello scooter e l'aerodinamica, mentre la capacità di carico è affidata al vano sottosella capace di ospitare un casco e al retroscudo che presenta due vani portaoggetti.

Yamaha NMAX 125 2025 - Dinamiche

MOTORE E STRUMENTAZIONE Il motore, come anticipato, è il bicilindrico 4 tempi Blue Core ora omologato Euro5+, capace di erogare 12 CV di potenza e 11,2 Nm di coppia, dotato anche di tecnologia Start&Stop di serie. La strumentazione, invece, offre la connettività mediante l'app Yamaha MyRide per la gestione di chiamate in arrivo, e-mail e messaggi SMS sul cruscotto con schermo LCD da 4,2''. E la dotazione di serie prevede, tra le altre cose, la Smart Key e il pratico caricabatterie USB-C nel vano anteriore di sinisrta.

Yamaha NMAX 125 2025 - Frontale

TECH MAX La versione Tech Max aggiunge una dotazione più ricca, a partire dal cruscotto TFT connesso da 4,2'' a colori con sistema di navigazione Garmin gratuito integrato. Ci sono inoltre una sella con finiture in pelle che migliorano la qualità percepita a bordo, e colorazioni esclusive in Ceramic Grey e Dark Magma.

DISPONIBILITA' Il nuovo Yamaha NMAX sarà disponibile a partire da gennaio 2025, mentre il nuovo NMAX Tech MAX sarà disponibile a partire da maggio 2025. Non sono stati invece comunicati i prezzi relativi ai due scooter.

Pubblicato da Francesco Irace, 04/11/2024