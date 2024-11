Voge Valico 625DSX, a EICMA 2024 arriva la nuova crossover

Voge presenta a EICMA 2024 la nuova Valico 625DSX, crossover di media cilindrata pratica e versatile, pensata per un uso polivalente ma non impegnativo, evoluzione della best seller Valico 525DSX che affiancherà a listino.

Voge Valico 625DSX - Frontale

RUOTE TUBELESS DA 19'' Monta ruote a raggi (tubeless) con un'anteriore da 19'' che, insieme alle sospensioni a lunga escursione e alle protezioni in metallo, si rivela adatta anche a un uso in fuoristrada. La sella della nuova Valico 625DSX è posizionata a 835 mm da terra. Di serie ci sono un parabrezza regolabile, paramani, luci a LED, cavalletto centrale e leve dei comandi regolabili. Il pacchetto elettronico prevede riding mode, controllo della trazione e ABS disinseribile, mentre la strumentazione si affida a un display LCD con tecnologia IPS connesso e capace di assicurare la navigazione turn by turn.

Voge Valico 625DSX - Tre quarti posteriore

BICILINDRICO RINNOVATO Il cuore pulsante della VOGE Valico 625DSX è il suo rinnovato motore bicilindrico parallelo da 581 cc, da 63 CV di potenza massima a 9.000 giri/min e 57 Nm di coppia a 6.500 giri/min, depotenziabile per neopatentati. La ciclistica si avvale di un telaio in acciaio che utilizza il motore come elemento stressato, di una forcella KYB con steli rovesciati da 41 mm davanti e di un mono con leveraggio progressivo (entrambi con un'escursione di 220 mm). L'impianto frenante con ABS disinseribile, invece, è firmato Nissin e prevede un doppio disco wave anteriore da 298 mm e un disco singolo al posteriore da 240 mm. Non sono state ancora comunicate informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità sul mercato italiano.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024