RR660 S: anche Voge presenta la sua sportiva a 4 cilindri

Voge ha presentato in Cina la nuova RR660 S, prima moto sportiva del marchio con motore a 4 cilindri: scopriamo come è fatta

Non solo Ducati World Première 2025 e Aprilia – che sta per svelare una nuova supersportiva limited edition – anche Voge ha lanciato in Cina una grande novità: si tratta della prima sportiva con motore 4 cilindri, la RR660 S. Scopriamo di più di questa nuova moto,

CARATTERISTICHE Si era già sentito parlare di lei, ma ora è realtà. RR660 S è la prima moto con motore a 4 cilindri di Voge, azienda che fa capo al colosso Loncin. Finora solo motori bicilindrici per il Marchio cinese, ma la RR660 S cambia le carte in tavola: il motore DOHC raffreddato a liquido da 663 cc, eroga 100 CV di potenza a 11.500 giri/min e 64 Nm di coppia a 10.000 giri/min, per un peso di 215 kg – non è chiaro se a secco o in ordine di marcia –con la velocità massima fissata in 235 km/h. Quanto alla dotazione elettronica, sono attesi anche ABS, controllo di trazione – probabilmente cornering – e schermo TFT.

Voge RR660 S in rosso e nero

DOTAZIONE L'aspetto è da bella sportiva stradale – nessun clamore per la linea, che sembra trarre ispirazione da alcune moto di marchi blasonati – mentre la dotazione ciclistica è di buon livello: il telaio, pare in acciaio, è abbinato a un forcellone bibraccio, per un interasse di 1.450 mm. Sulle ruote da 17'' ci sono dischi con pinze Brembo ad attacco radiale, mentre le sospensioni sarebbero KYB regolabili. Il serbatoio, infine, è da 15 litri.

IL PREZZO La Voge RR660 S sarà in vendita in Cina nei colori bianco, rosso o nero, all'equivalente di 4.800 euro. Nel 2025 sembra possa arrivare anche nel nostro Paese, naturalmente a un prezzo ben differente, nell'ordine – stimiamo – degli 8.000 euro. EICMA saprà dirci di più...

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 18/09/2024