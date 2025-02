Voge Valico 625DSX: il prezzo della crossover

A EICMA, Voge ha presentato Valico 625DSX, evoluzione della 525DSX (che è stata protagonista della nostra comparativa crossover A2). Dopo aver conosciuto le caratteristiche della crossover, ora è venuto il momento di parlare di prezzo. In Germania, infatti, pare sia stato ufficializzato: scopriamo quanto costa lì la 625DSX.

Voge Valico 625DSX 2025: il prezzo

Voge Valico 625DSX - Profilo

La nuova Valico 625DSX 2025 di Voge – secondo quanto riporta Motorrad – sarà venduta in Germania al prezzo di 6.999 euro. In Italia il prezzo della Valico 625 non è stato ancora ufficializzato, ma possiamo incociare le dita e sperare: la top di gamma Valico 900DSX, infatti, è proposta allo stesso prezzo sia in Germania che nello Stivale. Non appena ci saranno conferme ufficiali vi aggiorneremo, nel frattempo potete tenere d'occhio il sito di Voge Italia.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/02/2025