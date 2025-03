Prova Yamaha TMax Tech Max 2025: il re dei maxi scooter ti sorprende sempre!

Ho messo alla prova Yamaha TMax 2025 per scoprire se è migliorato ancora, verso la perfezione. La nona generazione del maxi scooter di Iwata si è aggiornata con piccoli ma significativi interventi – clicca qui per scoprire tutte le novità di TMax 2025 – e la domanda è una sola: sarà riuscito a confermarsi il re dei maxi scooter? Scopriamolo!

La posizione di guida

Scopriamo allora Yamaha TMax 2025, in particolare la versione Tech Max, dopo la prova su strada. Cominciamo come di consueto dalla posizione di guida, con la sella, a 800 mm da terra, molto lunga e un po' larga nella parte centrale. TMax offre, soprattutto longitudinalmente, davvero molto spazio – c'è, tuttavia, un supporto lombare regolabile per chi vuole avvicinarsi un po' al manubrio – ma chi è meno alto si troverà comunque a suo agio: il sottoscritto, dai suoi 180 cm, tocca agilmente il terreno ma spostandosi verso la parte anteriore della sella, dove questa si assottiglia in termini di larghezza, il contatto dei piedi col suolo è davvero a portata di ''tutti''. Il manubrio è basso e abbastanza vicino, per una posizione di guida molto comoda ma comunque attiva e dominante.

I comandi

Prima di partire in sella al nuovo TMax 2025, uno sguardo a blocchetti, comandi e display (tutto sostanzialmente ''congelato'' alla precedente generazione): sono davvero ben fatti, razionali, intuitivi, la gestione del maxi scooter è semplice e, tramite il grosso TFT da 7'', tutte le informazioni sono ben leggibili. Bene anche le leve, regolabili (sotto il blocchetto di sinistra c'è anche quella del freno di stazionamento, molto comoda quando si parcheggia in contesti ''difficili'').

Il motore e l'elettronica

Il nuovo TMax 2025 si è affinato sotto il profilo del motore, o meglio, dell'erogazione. Ora i due riding mode – Touring e Sport – sono stati differenziati maggiormente nella risposta. Il primo è più morbido, ha una risposta più soft, mentre il secondo è più appuntito e pronto al comando del gas (confermati i 48 CV e 55 Nm). Lo straordinario equilibrio tra motore, elettronica e trasmissione di TMax si evolve ulteriormente verso la perfezione: la connessione comando del gas-motore-trasmissione è sempre stata un suo punto vincente e rimane tale anche sul model year 2025, con il plus di due caratteri più distinti delle modalità di guida T e S. Novità elettroniche sono anche l'arrivo della piattaforma inerziale con ABS Cornering – ma di quello parliamo poco più sotto – il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, ora di serie, il cruise control rivisto nelle logiche e il sistema di navigazione Garmin, ora gratuito (e sarà esteso anche ai vecchi possessori di TMax).

I freni

Il TMax 2025 accellera divinamente, ma come va la frenata? Da quest'anno il maxi scooter beneficia – ed è la prima volta per uno scooter Yamaha – del BC, Brake Control. Il sistema raccoglie le informazioni dalla ruota anteriore, da quella posteriore e dall'IMU a 6 assi, trasmettendoli all'unità idraulica che effettua i calcoli del caso e consente di modulare la pressione di freno anteriore e posteriore quando viene utilizzato l'ABS. L'impianto frenante funziona benissimo ed è una meraviglia portare la frenata fin dentro la curva (cosa che aiuta a girare molto più stretti, ovviamente). Il disco posteriore è ancora soggetto a innescare l'ABS, un po' sensibile, mentre l'anteriore richiede un po' di sforzo alla leva per funzionare al meglio, ma è capace di prestazioni più che buone.

La guida (tra le curve)

TMax 2025 si conferma un'arma micidiale tra le curve. Velocissimo a prendere la corda, precisissimo nel tenerla, è super sportivo nelle sensazioni che trasmette. Di una facilità disarmante, oltre a vantare prestazioni così elevate – oggi il cavalletto sull'asfalto è stato un presente compagno di avventure – rende la guida davvero piacevole, galvanizzante. Sarà un caso che in sella al TMax abbiamo mantenuto un ritmo molto più elevato che con MT-07 (provata ieri)? Non è una moto – lo so – ma tra gli automatici è la cosa che ci va più vicina per sensazioni.

Il comfort

Altro punto forte di TMax Tech Max 2025 è il comfort. Le sospensioni – 120 e 117 mm di escursione – lavorano benissimo, assecondando non solo chi guida a caccia di emozioni e performance, ma anche chi viaggia alla ricerca di comfort. Il mono, sulla versione Tech Max regolabile in precarico ed estensione, si dimostra eccellente a copiare le imperfezioni. Parlando di comfort, immancabili anche manopole e sella riscaldabili: le prime sono state potenziate sul model year 2025 e, sul livello 3, offrono ora una buona ''potenza''.

Protezione aerodinamica

Su Yamaha TMax non solo ottime sospensioni ma anche una scocca protettiva e un plexi, regolabile elettronicamente – solo sul Tech Max – che è capace in un batter d'occhio di estendersi e mettere in una bolla il pilota. Un esempio? Stamani sono partito col paracollo – mi proteggo sempre la gola quando vado in scooter o moto – beh, con TMax non è stato necessario: una volta alzato il plexi, dopo la prima sosta, mi sono sentito al caldo anche senza. Bene anche in autostrada dove, da 130 km/h in su, si crea qualche turbolenza all'altezza delle braccia e della testa, mai fastidiosa.

Guarda il video della prova

Conclusioni

Il rinnovato TMax Tech Max 2025 è davvero migliorato rispetto alla precedente generazione (qui il mio test e qui la comparativa tra i maxi scooter 2023)? Lo scooterone sportivo giapponese aveva poche aree da affinare ma ha saputo fare un altro piccolo passo in avanti, pur mantenendo quelli che sono i suoi punti di forza. Ora è più sicuro, efficace e divertente in frenata grazie al Brake Control, più ''caldo'' grazie alle nuove manopole riscaldabili e più touring grazie alle mappe di Garmin incluse nel prezzo. Le aree da migliorare? L'ABS al posteriore può ancora fare uno step, mentre il freno anteriore potrebbe guadagnare ancora un pizzico di mordente per essere ancor più sportivo. Il nuovo TMax 2025 è un poco più vicino alla perfezione, ma tutti gli riconoscono un solo, grande difetto...

Già, il difetto di TMax a detta di molti è il prezzo che per il model year 2025 è a partire da 13.499 euro, che diventano 15.699 per la versione Tech Max della nostra prova. Sono un sacco di soldi è vero – quasi 2 MT-07 2025 per un TMax Tech Max, tanto per rimanere in casa Yamaha tra i mezzi provati in questi giorni – ma il maxi scooter è di altissimo livello. In questi quasi 25 anni ne sono stati venduti oltre 340.000 in tutta Europa e indovinate qual è il paese che vanta i numeri maggiori?

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2025