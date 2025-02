Yamaha modelli Euro 5+ 2025: in vendita NMAX 125, XMAX 300 e Rayzr, aperte le ordinazioni di TMAX. I prezzi

NMAX 125, XMAX 300 e Rayzr sono arrivati nei concessionari della Casa di Iwata in versione 2025 ovvero Euro 5+. Contestualmente, sono ufficialmente state aperte le ordinazioni per TMAX 2025 nelle due varianti standard e TechMax.

Yamaha NMax 125 2025: a sinistra il Tech Max

I prezzi f.c. dei nuovi modelli 2025 Euro 5+

NMAX 125 da 3.499 euro

Rayzr da 2.499 euro

XMAX 300 da 6.599 euro

XMAX 300 TechMax da 7.299 euro

XMAX 300 TechMax+ da 7.599 euro

TMAX da 13.499 euro

TMAX TechMax da 15.699 euro

Yamaha TMax 2025: vista laterale

Rayzr e NMAX: formule di acquisto

Yamaha propone condizioni interessanti per l'acquisto, come il TAN del 2,99% per Rayzr, NMAX 125 e TRICITY. Altre soluzioni si possono ''costruire'' con concessionario. Per esempio, RAYZR può essere acquistato senza anticipo, con un finanziamento di 36 mesi e una rata mensile contenuta, di 49 euro, con maxi-rata finale e valore finale garantito. Per NMAX 125 si può approfittare di un finanziamento con un anticipo di soli 50 euro seguito da 36 rate mensili di 69 euro. Ulteriori informazioni sulle condizioni di acquisto di questi modelli sono disponibili sulle pagine dedicate ai due scooter e sul sito Yamaha.

Pubblicato da Fabio Meloni, 20/02/2025