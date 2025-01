Yamaha: ecco i nuovi XMAX 2025. Tutte le novità, data d'arrivo e prezzi

Look dinamico con fari a LED. Vano sottosella per due caschi.

Tech MAX e Tech MAX+: il lusso incontra la tecnologia

Per entrambe le cilindrate anche nel 2025 verranno confermate le versioni Tech MAX, ora affiancate anche dalle Tech MAX+, per un’ulteriore passo in avanti in termini di dotazione e confort offerto a chi sceglierà di non rinunciare a nulla. Ecco alcune delle loro caratteristiche distintive:

Yamaha XMAX 300 Tech Max 2025

Caratteristiche esclusive Tech MAX

Parabrezza regolabile elettricamente.

Strumentazione TFT a colori da 4,2 pollici con navigazione Garmin gratuita.

Finiture premium: pedane in alluminio, sella in similpelle e dettagli esclusivi.

Novità Tech MAX+ 2025