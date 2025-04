QJ Motor SRK 550, prova. Facile, leggera e divertente, è disponibile (anche) in versione "A2"

La QJ Motor SRK 550 sembra la classica naked di piccola-media cilindrata che nasce come proposta per i possessori di patente A2 sfidando le varie Honda CB500 Hornet, Kawasaki Z500, eccetera. In effetti può essere guidata a 18 anni, a patto però di optare per la versione con potenza limitata a 35 kW (circa 48 CV). Con una strategia un po' insolita che interessa anche la sorella carenata SRK 550 RS, la Casa la propone pure in una variante più performante con potenza massima di 41,2 kW (56 CV), ponendola sul mercato come opzione per chi è dotato di patente ''libera'' e vuole una moto super facile da guidare, invitante nel rapporto tra prezzo e allestimento, e con prestazioni superiori, anche se non di molto, a quelle delle varie proposte ''A2''. Sulla stessa piattaforma nascono la scrambler SRV 550 e la crossover SRT 550 SX.

QJ Motor SRK 550: vista di tre quarti posteriore

La variante a piena potenza è la protagonista di questa prova. Anche nel prezzo di 5.850 euro f.c. è del tutto identica alla sorella depotenziata. Le due differiscono solo per la taratura della centralina di controllo motore, che in un caso limita i valori di picco a 48 CV a 6.500 giri/min e 52 Nm a 5.500 giri/min e nell'altro lascia siano allineati alle potenzialità del motore: 56 CV a 8.250 giri/min e 54 Nm a 5.500 giri/min. Le SRK 550 sono disponibili in due colori, su base blu o su base nera

Il cuore della QJ Motor SRK 550 è un motore bicilindrico parallelo fronte marcia di 554 cc che ha nella ciclistica funzione di elemento stressato. È alimentato da corpi farfallati azionati dall'acceleratore attraverso un cavo; la distribuzione è a doppio albero a camme in testa con quattro valvole per cilindro, e naturalmente il raffreddamento è a liquido e la lubrificazione è forzata. Le misure di alesaggio e corsa (70,5 x 71 mm) sono marginalmente sottoquadre, a testimonianza della volontà della Casa di offrire una curva di coppia robusta a regimi bassi e medi. I perni di manovella sono sfalsati di 180° per una sequenza irregolare delle combustioni, che sono ravvicinate con una pausa ''lunga'' prima delle due successive. La frizione è multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento, e il cambio è a sei marce.

QJ Motor SRK 550: il motore bicilindrico in linea fronte marcia

Lo scheletro è composto da un telaio in tubi di acciaio abbinato a un forcellone a doppio braccio in alluminio. La forcella è Marzocchi, rovesciata, regolabile nel precarico e nella velocità di estensione. L'escursione garantita alla ruota anteriore è di 110 mm. Marzocchi anche l'ammortizzatore posteriore, azionato dal forcellone senza interposizione di leveraggi progressivi. Ha una corsa utile di 45 mm ed è regolabile nel precarico e nella velocità di estensione. I cerchi sono in alluminio, di 17'', e sono abbinati come primo equipaggiamento a gomme Migra S3 di misura 120/70 e 160/60. Il serbatoio ha 15 litri di capacità per un peso della moto in ordine di marcia di 190 kg. L'impianto frenante sfrutta, davanti, dischi di 320 mm abbinati a pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale. Dietro c'è un disco di 260 mm con pinza flottante a un pistoncino. L'interasse misura 1.420 mm e l'altezza della sella è di 810 mm da terra.

QJ Motor SRK 550: impianto frenante con pinze marchiate QJ Motor. La forcella è MArzocchi

Dicevamo che la QJ Motor SRK 550 ha un allestimento interessante, in rapporto al prezzo. Oltre alle sospensioni regolabili e alla frizione antisaltellamento di cui abbiamo già parlato ha:

Luci a LED

Blocchetti al manubrio retroilluminati

Sensori di pressione delle gomme

Display TFT a color da 5'' con connettività che permette il mirroring di alcune app, tra cui quelle di navigazione

Due mappature di erogazione

Controllo di trazione disattivabile

Porta USB

Leve regolabili nella distanza dal manubrio

QJ Motor SRK 550: il display TFT da 5''

Riassumiamo nella tabella i dati principali della SRK 550 in versione A2 e delle due sue principali rivali, la Honda CB500 Hornet e la Kawasaki Z500.

QJ Motor SRK 550 Honda CB500 Hornet Kawasaki Z500 Motore bicilindrico parallelo, 554 cc bicilindrico parallelo, 471 cc bicilindrico parallelo, 451 cc Potenza / Coppia 48 CV a 6.500 giri/min / 52 Nm a 5.500 giri/min 48 CV a 8.600 giri/min / 43 Nm a 6.500 giri/min 45 CV a 9.000 giri/min / 43 Nm, regime n.d. Peso 190 kg in o.d.m. 188 kg col pieno 167 kg in o.d.m. Altezza sella 810 mm 785 mm 785 mm Prezzo 5.850 euro f.c. 6.690 euro f.c. 5.490 euro f.c.

La manutenzione della SRK 550 è programmata ogni anno o 6.000 km. QJ Motor garantisce la moto tre anni, al termine dei quali è possibile chiedere un'estensione gratuita della garanzia di un anno nel caso in cui si siano percorsi meno di 50.000 km e si sia seguita la manutenzione programmata. I punti vendita QJ Motor sul territorio italiano sono circa 110.

Le moto cinesi hanno raggiunto mediamente un buon livello di messa a punto, mentre europee e giapponesi mantengono per ora un certo vantaggio con un livello ottimo. Cosa significa? Che salendo su moto che arrivano dal Far East capita sempre più spesso di trovarsi bene pure con qualcosa di inaspettato che suscita un minimo di perplessità. Nel caso della SRK 550 si nota una strumentazione poco visibile quando ci si trova in piena luce ed eccessivamente generosa nell'indicare velocità e chilometri percorsi, e sul ''nostro'' esemplare risultavano fuori uso i (comodissimi) sensori di pressione delle gomme.

Più di ogni altra cosa è la posizione di guida a essere vagamente inusuale secondo i canoni delle naked a cui siamo abituati. Lo spazio tra le pedane e la sella è ridotto sicché le gambe risultano abbastanza rannicchiate, se superate il metro e settantacinque di altezza. Mentre il manubrio è molto alto e ha una curvatura che lo porta vicino al busto. Pare insomma che la metà inferiore del corpo sia su una moto sportiva mentre quella superiore su una cruiser grintosa. Ci si abitua rapidamente a dire il vero e si guida anche a lungo senza fastidi, resta però il fatto che non si gode di una triangolazione che favorisce il feeling con l'avantreno tra le curve, né si è particolarmente comodi: arretrando appena sulla sella si entra in contatto con una superficie dura, e i fianchi del serbatoio sono meno stretti di quanto ci saremmo aspettati da una nuda di questa cilindrata. Mentre è promossa senza riserve l'altezza da terra del piano di seduta per chiunque superi 1,65 m di statura, ed è buono il raggio di sterzata.

QJ Motor SRK 550: le pedane risultano piuttosto vicine alla sella, per chi ha una statura di 1,8 m o superiore

Una posizione di guida meglio riuscita permetterebbe tra l'altro di godere più di quanto è già possibile di quella che è una ciclistica equilibrata e piacevole. La SRK 550 è bilanciata, omogenea nei movimenti; forse non maneggevolissima in relazione alla cubatura ma in assoluto veloce a scendere in piega e cambiare direzione, e soprattutto piacevolemenbte stabile. Tra le curve piace insomma senza riserve, anche per merito di un buon impianto frenante e di sospensioni che gestiscono bene i trasferimenti di carico a discapito, va detto, di una piccola dose di comfort sulle asperità più pronunciate. Le gomme Migra S3 di primo equipaggiamento garantiscono un feeling e un grip più che sufficienti, se non altro in condizioni di asciutto e con le temperature primaverili (poco sotto i 10 °C al mattino, appenso sotto i 20 °C al pomeriggio) che abbiamo trovato nel corso della prova. L'ABS funziona correttamente, con una taratura orientata alla sicurezza più che alla performance.

QJ Motor SRK 550: non velocissima in ingresso curva e nei cambi direzione ma omogenea e rassicurante

Anche il motore merita una promozione senza riserve, pure al netto di alcuni margini di miglioramento evidenti rispetto alle unità più a punto che si trovano sul mercato. Ha un sound davvero poco coinvolgente, la frizione strappa leggermente in partenza e il comando a cavl dell'acceleratore ha come effetto un freno motore intenso in rilascio e una risposta un po' brusca alla riapertura, ovvero una transizione gas chiuso - gas aperto meno omogenea di quella che offrono i migliori competitor. Inoltre non ha tra gli optional il cambio elettronico: peccato. Eppure è un gran bel bicilindrico. Riprende velocità senza incertezze già da regimi prossimi a 2.000 giri/min ed è grintoso lungo tutto l'arco di erogazione, con una schiena più vigorosa di quanto sia lecito aspettarsi da un ''cinquecento'' privo di velleità sportive e un allungo piacevolmente grintoso. Bene anche vibrazioni e consumi, le prime gradevolmente limitate nei trasferimenti autostradali e i secondi inferiori a 5 l/100 km anche quando si guida senza risparmiarsi.

QJ Motor SRK 550: motore brillante, più del previsto

Pubblicato da Fabio Meloni, 28/04/2025