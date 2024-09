QJ Motor SRK 800 RR: la sportiva è arrivata! Il prezzo

Ad un paio di giorni di distanza dalla nuova crossover SRT550SX, QJ Motor annuncia l'arrivo in Italia di un'altra grande novità, la supersportiva stradale SRK 800 RR. Motore 4 cilindri, ciclistica sofisticata e prezzo – ovviamente – super appetibile: scopriamola insieme.

LOOK E MOTORE Il look di questa nuova SRK 800 RR sembra attingere al meglio delle supersportive europee, con un mix tra BMW S 1000 RR e Ducati Panigale V4. Non mancano luci a LED e anche vistose ali aerodinamiche, il cui apporto in termini di deportanza non è però noto. Il motore 4 cilindri in linea da 778 cc, raffreddato a liquido, rientra nei limiti per patente A2 con un valore di 95 CV a 10.000 giri, mentre la coppia è di 75Nm a 8.500 giri. Anche lei è dotata di traction control. La SRK800RR è nata nel centro di sviluppo e ricerca di Wenlinged è entrata in produzione dopo costanti feedback del Team Puccetti e del pilota Stefano De Rosa, impegnati sulle piste del mondiale Supersport.

QJ Motor: SRK 800 RR

VEDI ANCHE

RAFFINATA La ciclistica può contare su un telaio a doppio trave in alluminio che lavora davanti con una forcella Marzocchi regolabile nel ritorno e nel precarico, dietro con un mono regolabile – c'è anche il pomello per il precarico – e un forcellone in alluminio. Anche l'impianto frenante è Made in Italy, una pinza radiale a 4 pistoncini Brembo morde dischi da 320 mm di diametro all'anteriore, dietro una pinza Brembo morde il disco da 260 mm.

Brembo e disco da 260 mm. Con il serbatoio da 16 litri la SRK 800 RR fa registrare un peso di 214 kg in ordine di marcia.

QJ Motor SRK 800 RR: piastra di sterzo e strumentazione

DISPONIBILITÀ E PREZZO La SRK 800 RR offre anche display TFT a colori da 5'', blocchetti retroilluminati e presa di ricarica USB. Le prime moto sono già nei concessionari QJ al prezzo, franco concessionario, di 8.800 euro.