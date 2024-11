EICMA 2024: le novità di QJMotor in video con Marco Bellomonte

VEDI ANCHE

Marco Bellomonte, Responsabile Prodotto di QJMotor Italy, ci presenta le tante novità esposte a EICMA 2024. Una gamma ampia che copre tutti i segmenti, dai piccoli scooter fino alle moto da 1200 cc, passando per le sportive per giovani motociclisti e per quelle di grossa cilindrata. Moto stradali, ma non solo. QJMotor porta a Milano anche la gamma adventure. Andiamo a scoprirle insieme nel video.



Pubblicato da Francesco Irace, 08/11/2024