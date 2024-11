QJ Motor: sportiva, naked e crossover per conquistare il mercato nel 2025

Le novità QJ Motor più interessanti in arrivo nel 2025. Sportiva, naked e crossover in dettaglio

Tra i costruttori che a EICMA 2024 ha portato il maggior numero di moto in esposizione c’è senz’altro QJ Motor, quella del colosso cinese è sembrata quasi una dimostrazione di forza con una schiera di modelli sullo stand da fare impallidire… e creare anche un po’ di confusione. Oltre alla nuova maxi naked che vi abbiamo raccontato in video di novità interessanti ce n’erano un bel po’, tutte pronte all’arrivo sul mercato italiano nel corso del 2025. Ce n’è per tutti i gusti: naked, sportive e crossover, ma procediamo con ordine.

QJ Motor SRK 900, 3/4 anteriore

Tra le prime ad arrivare sul mercato sarà la nuova naked bicilindrica QJ Motor SRK900. Il motore è accreditato di 904cc e 95 CV di potena massima, limite furbo per un’eventuale depotenziamento in ottica patente A2. Tra i suoi punti di forza c’è la dotazione, ricca sia in termini di compontentistica sia di tecnologia. Infatti, da una parte schiera telaio a traliccio realizzata in acciaio con il forcellone in alluminio, impianto frenante Brembo - con doppio disco da 320 all’anteriore e uno da 260mm al posteriore – sospensioni Marzocchi con forcella rovesciata regolabile così come il mono ammortizzatore, dall’altro una strumentazione TFT a colori, ride by wire e un look moderno, con luci full LED e DRL.

QJ Motor SRK 900, dettaglio del display TFT

ARRIVO E PREZZO La QJ Motor SRK900 arriverà in Italia ad inizio del 2025. Il prezzo di listino al pubblico non è ancora stato comunicato, ma il costruttore promette che sarà imbattibile per la categoria. Al momento le rivali dirette (Triumph Trident, Yamaha MT-07, Suzuki GSX-8R e Honda Hornet) gravitano tra gli 8-9.000 euro, probabile che il brand cinese proverà a stare attorno ai 7/7.500 per sbaragliare la concorrenza.

QJ Motor SRK921RR

VEDI ANCHE

Al fianco della naked arriverà anche una grintosissima carenata, che andrà ad ampliare una gamma che va dalle piccole cilindrate alle maxi. La punta di diamante sarà senza alcun dubbio la nuova SRK921RR. Il design ricorda un mix di eccellenze italiane (qualcuno ha detto scarico MV?), e ovviamente non potevano mancare le appendici aerodinamiche, ormai presenti anche su moto ben lontante dal picco di potenza di 161 CV e 93 Nm della SRK921RR. Numeri garantiti da un 4 in linea “screamer”, con picco potenza massima raggiunta a 13.600 giri/min mentre quello di coppia arriva a 11.000 giri/min. La ciclistica prevede un telaio misto, traliccio in acciaio con piastre di rinforzo in alluminio, accoppiato ad un forcellone monobraccio. Visti nel dettaglio ricordano (maliziosi…) lo schema utilizzato sulle MV Agusta F4 e Brutale 920… Inappuntabile la componentistica, con sospensioni Marzocchi pluriregolabili davanti e dietro, impianto freni Brembo con pinze anteriori a 4 pistoncini ad attacco radiale così come la pompa e penumatici Pirelli Diablo Rosso IV. Si prospetta di buon livello anche la dotazione tecnologica, con ABS e il controllo di trazione e un TFT da 5” collegabile allo smartphone.

QJ Motor SRK921RR, dettaglio dello scarico, vi ricorda qualcosa?

ARRIVO E PREZZO Anche per la SR921RR non è ancora stato comiunicato il prezzo di listino, ma c’è da scommettere che farà scalpore anche in questo caso. Il suo arrivo è previsto nel corso del 2025. Le rivali? Difficile dirlo, sulla carta ha nettamente più potenza delle nuove sportive medie (R9, 990 RC-R, Panigale V2, oltre alle 4 cilindri giapponesi CBR e Ninja ZX-6R) ma meno rispetto alle SBK replica, dove paga anche un deficit di dotazione tecnologica. Saprà ricavarsi una fetta di mercato tutta sua? Le vendite ce lo diranno con certezza.

QJ Motor SRT600SX, vista laterale

Ultima, ma non certo per importanza, dato l’ampio successo del segmento d’appartenenza, la crossover: QJ Motor prende la sua SRT550SX, la aggiorna con accorgimenti tecnici che la rendono omologabile con la nuova normativa Euro5+ e le cambia il nome in SRT600SX. Dal punto di vista tecnico si può dire tranquillamente che la sostanza è confermata: motore, telaio, desing e dotazione sono gli stessi della “vecchia” 550. Il bicilindrico parallelo – evoluzione di quello usato dalla cugina rivale TRK 500 – è di 554 cc, sviluppa una potenza di 55 CV a 8250 giri/min e una coppia massima di 54 Nm a 5500 giri/min. Tra i punti di forza c’è senz’altro la dotazione ricca, specialmente in rapporto al prezzo, infatti la SRT600SX è fornita di serie di para-motore in alluminio, barre di protezione laterali, cavalletto centrale, telaietti per alloggiare le borse laterali (opzionali) e TFT da 5” che diventa una suite completa per l’ assistenza alla guida.

QJ Motor SRT600SX, il faro anteriore full LED

ARRIVO E PREZZO La SRT600SX sarà in arrivo, presso la rete ufficiale QJMotor, entro la fine di questo mese, il prezzo di listino sarà di 5.290 euro, davvero super competitivo in rapporto alla dotazione e alle competitor.