QJ SRK 900: dotazione al top... e il prezzo? Tutte le info sulla naked

La cinese QJMotor amplia la propria gamma naked (qui la prova della sorella 550) sul mercato italiano con l’introduzione della SRK900, una naked di media-alta cilindrata che punta a inserirsi nell'affollatissimo segmento delle nude depotenziabili per guida con patente A2. Tra i suoi assi nella manica ci sono componentistica firmata e una dotazione tecnologica mai vista prima su una QJ. Scopriamo insieme com'è fatta, quando arriva sul mercato e a che prezzo.

MOTORE AL VERTICE DELLA CATEGORIA

La SRK900, a differenza della SRK 800 di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa, è equipaggiata con un motore bicilindrico in linea da 904 cc, con distribuzione DOHC a 4 valvole per cilindro. La potenza massima è pari a 70 kW (circa 95 CV) a 9.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 90 Nm a 6.600 giri/min. Il propulsore include un sistema a corpo farfallato elettronico e una frizione assistita, a favore di una trasmissione più fluida.

CICLISTICA E GEOMETRIE: PESA, MA SI FA PERDONARE

Il telaio è un traliccio in acciaio, abbinato a un forcellone posteriore in lega di alluminio, il peso complessivo è di 221 kg in ordine di marcia (serbatoio da 17,8 litri), non certo un fuscello. Se il peso può risultare un aspetto migliorabile, la componentistica è di tutto rispetto: sospensioni Marzocchi (forcella USD da 50 mm regolabile in precarico ed estensione, così come il mono ammortizzatore), impianto frenante Brembo (pinze anteriori e pompa radiali) e pneumatici Maxis, non manca nemmeno l'ammortizzatore di sterzo.

QJMotor SRK900, della ricca dotazione fa parte anche l'ammortizzatore di sterzo, una vera chicca nel segmento

L’altezza della sella è di 810 mm e l’ergonomia può essere regolata per meglio adattarsi a diverse corporature. Di seguito la scheda tecnica completa della SRK 900:

SRK900 MOTORE Motore 2 cilindri in linea / 4 tempi / raffreddato a liquido Distribuzione 8V,DOHC Numero valvole per cilindro 4 valvole Potenza 70KW/95 Cv/9000RPM Cilindrata 904cc Pressure splash lubrication Coppia massima 90.0NM/6500RPM Velocità massima 225km/h Manovellismo 180° Contralbero sì Rapporto di compressione - TRASMISSIONE Marce 6 velocità Frizione multi disco in bagno d'olio Frizione antisaltellamento STM sì TELAIO Telaio acciaio Forcellone alluminio FORCELLA Forcella a steli rovesciati Brand Marzocchi Diametro steli Ø Ø 50 mm Corsa 140mm Precarico regolabile sì Ritorno regolabile sì AMMORTIZZATORE Ammortizzatore Hydraulic monoshock Brand QJ Corsa 60.5mm Precarico regolabile sì Ritorno regolabile sì RUOTE Ruota anteriore 120/70-ZR17 Ruota posteriore 180/55-ZR17 Cerchi in lega Tubless sì Sensore pressione sì FRENO ANTERIORE Brand Brembo Pompa freno radiale sì Pinze radiali sì Numero pistoncini 4 Numero pinze frontali 2 Diametro Ø doppio disco Ø 320, ABS FRENO POSTERIORE Brand Brembo Pinze radiali no Numero pistoncini 1 Diametro Ø Ø 260, ABS DIMENSIONI Lunghezza 2100 mm Larghezza 840 mm Altezza 1170 mm Angolo sterzo 35° Interasse 1560 mm Altezza pedane / Altezza sella 810 mm Altezza minima da terra 180 mm Peso a secco 203 kg Peso in ordine di marcia 221 kg Capacità serbatoio 17.8 Lt Riserva / DISPLAY Display TFT Dimensioni display 7 BT connectivity sì Mirroring sì Italiano sì EQUIPAGGIAMENTO Blocchetti retro illuminati sì Porta di ricarica USB sì Traction control TCS sì Mappe motore/driving modes sì Start and stop ESS/ISG sì Manopole riscaldabili sì Seduta riscaldabile sì Dash cam Opzionale Ride by wire sì quick shift sì

PACCHETTO ELETTRONICO QUASI DA GT

QJMotor SRK900, nella parte alta del blocchetto elettrico ci sono i comandi del cruise control

L’equipaggiamento elettronico rappresenta uno degli aspetti distintivi di questa naked. La SRK900, anche grazie alla presenza del ride by wire, dispone di tre modalità di guida (Standard, Sport e Rain), un cambio elettronico bidirezionale, manopole riscaldabili e il cruise control, utile per ridurre la fatica dopo una giornata all'insegna delle pieghe e della bella guida.

DESIGN INEDITO, TRA MUSCOLI E ARTIGLI

Sul piano estetico, la SRK900 ha un aspetto muscolare nella zona del serbatoio e non mancano soluzioni d'impatto come il codino compatto con luci posteriori ''graffianti'' (che ricordano un po' le Mustang o le auto Peugeot), lo scarico rialzato che lascia in vista il forcellone scaricato o l'accenno di ''alette'' ai lati del radiatore. Tutte le luci sono a LED.

QJMotor SRK900: il serbatoio pronunciato e la coda con luci di stop ai lati sono elementi caratterizzanti del design

Il cruscotto è un display TFT da 7 pollici, con funzioni di navigazione, controllo pressione pneumatici e connettività mobile. Sono inoltre presenti due porte di ricarica (una USB e una Tipo-C) per dispositivi elettronici.

DATA D'ARRIVO E PREZZO

La naked media di QJ Motor è già in distribuzione presso la rete vendita italiana, il prezzo non è ancora stato ufficializzato in via definitiva ma è molto probabile che questo si attesterà attorno agli 8.000 euro, una cifra che renderebbe la SRK 900 una valida opzione per chi è alla ricerca di una moto con prestazioni adatte alla guida dinamica e dotazione al top della categoria.

