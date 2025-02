QJ Motor SRK 800, arriverà in Italia? Prezzo, caratteristiche tecniche, concorrenti

Condivide parte della meccanica con la supersportiva SRK 800 RR e in alcuni mercati è già in vendita in due versioni

La QJ Motor SRK 800 è una naked attualmente in vendita in alcuni mercati extraeuropei che ha le carte in regola per fare bene anche nel Vecchio Continente; e che per questo, e alla luce della continua crescita dell'offerta di modelli della Casa cinese, ci aspettiamo di vedere in Italia entro un lasso di tempo ragionevole. La sua sorella supersportiva SRK 800 RR è già qui, tanto per dire...

QJ Motor SRK 800 RR

SRK 800: si guiderà con la patente A2?

Sul sito internazionale di QJ Motor, la SRK 800 è già presente. Leggendo la scheda tecnica si capisce che il motore è condiviso con la RR: è un 4 cilindri in linea fronte marcia di 778 cc, capace di 122 CV a 12.000 giri/min e 74 Nm a 9.500 giri/min. Ci aspettiamo che la versione italiana – o europea – sarà depotenziata a 95 CV come già accade con la RR, per poter essere conforme al depotenziamento necessario alla guida con patente A2.

SRK 800 vs SRK 800 RR: più benzina e telaio in alluminio

Tuttavia QJ non ha semplicemente fatto un gioco di ''metti, togli'' con la carenatura. A differenza della RR, la SRK 800 ha un telaio (sempre a doppia trave) in alluminio. Ed è differente il serbatoio, di 17,5 litri di capacità anziché 16. Naturalmente è diversa la triangolazione sella-pedane-manubrio. Mentre non cambiano altezza della sella da terra (815 mm), interasse (1.450 mm), misura delle gomme (classiche, 120/70 - 180/55), impianto frenante (doppio disco di 320 mm con pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale), sospensioni (forcella upside-down e monoammortizzatore). Il peso è a vantaggio della naked: 207 kg in ordine di marcia contro i 214 kg della sorella sportiva.

QJ Motor SRK 800: la versione con faro moderno

SRK 800: quanto costerà?

Di norma, quando da una base tecnica condivisa nascono una naked e una sportiva, quest'ultima costa di più. Solo per fare qualche esempio, la Aprilia RS 660 costa 11.600 euro ovvero 1.000 euro più della Tuono 660; e la differenza tra Yamaha R7 e MT-07 è addirittura di 1.800 euro. In casa QJ, tra SRK 550 e SRK 550 RR ''ballano'' circa 850 euro. Pertanto, è lecito aspettarsi per la SRK 800 un prezzo attorno a 8.000 euro, forse inferiore.

SRK 800, le versioni

Sul sito ''global'' di QJ la moto è presente in due versioni, una con faro moderno e aggressivo stile Z900 e Hornet 1000, e una con classico faro tondo. Non sappiamo se la Casa intende commercializzarle entrambe sul nostro mercato ma immaginiamo che, se ne scegliesse una, sarebbe quella più grintosa.

QJ Motor SRK 800: la versione con faro tondo

SRK 800: le sue concorrenti

Alla luce di prezzo e prestazioni, la SRK 800, qualora arrivasse, entrerebbe in diretta competizione con naked guidabili (anche) con patente A2 quali la CFMoto 800NK, la Honda Hornet 750, la KTM 790 Duke, la Suzuki GSX-8S, la Triumph Trident 660, la Yamaha MT-07. Molte di queste sono state protagoniste della nostra comparative tra entry-level.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 21/02/2025