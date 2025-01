Kawasaki Z900 2025: prova su strada, pregi e difetti della naked

Kawasaki aggiorna la sua naked media best seller. Ecco come cambia e come va la nuova Z900 2025. Opinioni, versioni, prezzi

La Kawasaki Z900 2025 rappresenta l'ultima evoluzione di una naked che ha conquistato il cuore di moltissimi motociclisti nel corso della sua lunghissima carriera. Negli anni è rimasta spesso fedele a sé stessa, sarà così anche questa volta? In questa prova su strada, analizzeremo tutte le novità rispetto al modello precedente, il comportamento su strada, con pregi e difetti, il prezzo e le versioni in arrivo sul mercato. In fondo all'articolo trovate la prova video.

Design e stile: una naked media quasi premium

Kawasaki Z900 2025, i nuovi fianchetti in alluminio elevano la qualità percepita

La Kawasaki Z900 2025 mantiene il caratteristico design ''Sugomi'' che ha reso iconica la serie Z, ma con alcune novità che la rendono più moderna e aggressiva. Tra le principali modifiche troviamo: fari ridisegnati, serbatoio e carene laterali dalle linee più scolpite e una sella rivista nella forma e nell’imbottitura per un comfort superiore rispetto al precedente modello.

Le modifiche introdotte aumentano la qualità percepita, gli inserti in alluminio sui fianchetti e sulla sella, in abbinata al nuovo strumento TFT, aumentano il piacere di possedere una Z, fin dal modello “base”. Insomma, la nuova naked kawasaki è quasi premim nel “touch&feel” peccato manchi la ciliegina sulla torta, ovvero adesivi sotto trasparente per preservare l’estetica più a lungo.

Motore e prestazioni ancora al top

Tra i motivi del successo della “Zeta” c’è senz’altro il suo cuore: il 4 in linea del model year 2025 mantiene la cilindrata da 948 cc, ma è stato aggiornato profondamente al suo interno, per garantire un’esperienza di guida ancora più appagante ai medi regimi, quelli maggiormente in uso su strada, ma anche per correggere qualche piccolo difettuccio sulla pulizia d’erogazione. Rispetto alla versione 2024, Kawasaki ha lavorato su:

Alberi a camme

Nuovo ride by wire

Nuovi corpi farfallati

Rapportatura rivista del cambio

Omologazione E5+

La scheda tecnica evidenzia un leggerissimo calo nelle voci di potenza e coppia massima, che rimangono comunque ai vertici della sua categoria, con 123 CV a 9.000 giri e 97,4 Nm di coppia a 7.500 giri/min. Le modifiche introdotte – stando a quanto afferma Kawasaki – hanno fatto diminuire anche le emissioni e i consumi, quest’ultimi inferiori del 16% rispetto al modello precedente.

Elettronica e tecnologia: IMU e Ride by Wire

Kawasaki Z900 2025, dettaglio del nuovo display TFT da 5 pollici

Le novità più interessanti della nuova maxi naked di Akashi riguardano senz’altro il comparto tecnologico, dove la vecchia aveva un’po di terreno da recuperare rispetto alle dirette rivali. Sulla Kawasaki Z900 2025 arrivano il già citatodisplayTFT a colori da 5 pollici, con connettività Bluetooth per smartphone e nuovi comandi vocali, ma soprattutto quickshifter (come su Versys e Ninja), la piattaforma inerziale IMU, per controllo di trazione e ABS sensibili all’angolo di piega.

Ciclistica: ecco come cambia

Kawasaki Z900 2025, all'anteriore arrivano le pinze radiali Nissin

Seppure meno eclatanti, anche dal punto ciclistico ci sono un po’ di novità. Non l’alleggerimento, la Z900 rimane tra le più massicce della sua categoria, con 213 kg odm. La ciclistica è stata affinata per migliorare il feeling di guida, telaio a traliccio in acciaio rinforzato nella zona del cannotto, per una migliore rigidità torsionale, nuova taratura per le sospensioni Showa regolabili, pinze freno ad attacco radiale Nissin e pneumatici Q5A.

La scheda tecnica completa

Motore: 4 cilindri in linea da 948 cc

Potenza massima: 91 kW (123 CV) a 9.500 giri/min

Coppia massima: 97,4 Nm a 7.700 giri/min

Peso in ordine di marcia: 213 kg

Altezza sella: 830 mm

Capacità serbatoio: 17 litri

Freni anteriori: Doppio disco semi-flottante da 300 mm con pinze radiali a 4 pistoncini

Freni posteriori: Disco singolo da 250 mm con pinza a singolo pistoncino

Sospensione anteriore: Forcella rovesciata da 41 mm regolabile in precarico e smorzamento

Sospensione posteriore: Ammortizzatore orizzontale Back-link regolabile in precarico e smorzamento





Kawasaki Z900 2025, la moto in azione

Comfort e posizione di guida

La posizione di guida dell’iconica jap è stata rivista, con sella più alta e manubrio leggeremente più largo rispetto a quello della precedente generazione. Ne risulta una posizione in sella leggermente più carica sull’avantreno ma non scomoda, con maggior confort sulle lunghe percorrenze, perfetto per godersi a pieno una bella giornata di pieghe.

Il passeggero su queste moto è sempre un’ospita (non troppo gradito), ma nel listino di Kawasaki, se vorrete godervi la Z900 anche in coppia, è presente una sella comfort più imbottita rispetto a quella proposta di serie.

Motore e prestazioni sono il punto di forza

Kawasaki Z900 2025, il motore spinge bene ai medi regimi

Il vecchio 4 in linea non aveva molto da farsi recriminare in termini assoluti, solo un marcato effetto on-off nel riding mode più sportivo, difetti che la Z900 2025 corregge grazie al ride by wire e al lavoro fatto sulle mappature del motore. Il 4 cilindri è brillante e reattivo – esaltato finalmente dal quickshifter - con una spinta lineare ma costante, che entusiasma tra le curve e aiuta nella guida quotidiana.

E poi c’è il sound, una delle carte vincenti in mano alla Zeta. Con l’Euro 5+, senza troppi giri di parole, il suono allo scarico è più ovattato, ma una volta in sella è l’aspirazione a caratterizzare l’esperienza. In sintesi si piace ancora ma è più “educato”.

Comportamento in curva

Kawasaki Z900 2025, tra le curve rimane una delle moto più comunicative della categoria

Ma non è il motore a catturare la mia attenzione, bensì il comportamento dinamico della nuova Zeta. Il merito è della ciclistica rivista – con le sospensioni ben tarate e freni potenti – ma anche (e forse soprattutto) dei nuovi pneumatici di primo equipaggiamento: rispetto alla vecchia migliorano l’agilità e la discesa in piega, con il grip che non va in crisi nemmeno con le temperature vicino allo zero. Come prima, meglio di prima: la Z900 non è una naked guizzante, si fa preferire ancora per stabilità e feeling, ma forse è proprio questo il segreto del suo successo.

Pregi

Motore potente ed elastico

Design e finiture

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Difetti

Alcune competitor offrono elettronica più personalizzabile.

La Kawasaki Z900 2025 sarà nelle concessionarie a partire da febbraio 2025, con prezzi a partire da 9.990 euro (per la Zeta “all black), affiancata anche dalla più pregiata versione SE (12.140 euro).

Gli accessori disponibili

Kawasaki Z900 2025, accessoriata

Ovviamente non mancheranno gli optional per personalizzare a livello estetico la naked di Akashi, ma anche proteggerla o renderla più sportiva o turistica, con scarico aftermarket o borsa da serbatoio.

Conclusioni

La Kawasaki Z900 2025 conferma il suo ruolo di protagonista nel segmento delle naked. Con un design accattivante, prestazioni elevate e una dotazione tecnologica di alto livello, è indicata per gli amanti dei 4 cilindri, ma anche per chi cerca una naked performante e sfruttabile nel quotidiano, grazie all’ottima fluidità d’erogazione del suo motore. La rivale diretta? Più che le europee a due o tre cilindri, la vera rivale (anche per quanto riguarda il prezzo) sarà la Honda CB1000 Hornet,il tempo ci dirà chi vincerà la sfida.

