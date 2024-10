Kawasaki Versys 1100 SE 2025: déjà-vu? Pro e contro dopo la prova

Déjà vù. A guardarla sembra tale a quale al model year 2024, invece la nuova Kawasaki Versys 2025 cambia – cliccate qui per un ripasso – tra motore, ciclistica e dotazioni. Tanto? Poco? È migliorata nella guida? Ve lo racconto dopo la prova su strada.

Kawasaki: la nuova Versys 1100 2025

Lo so, esteticamente Kawasaki avrebbe potuto fare qualcosa di più. Anche un ritocco ai fari, un deflettore, un aletta – no, quella no, non ci sta proprio – la Versys 1100 è tale e quale alla 1000 ed è un peccato. Ma se lato design può aver lasciato un po' l'amaro in bocca, la prova su strada dice che la crossover di Akashi continua a essere un'ottima moto a tutto tondo.

POSIZIONE E PROTEZIONE La Versys è grande e grossa – è anche ''ingrassata'' di 2 kg, ora a quota 259 in ordine di marcia per la SE – ma non ti mette in soggezione. La sella, a 840 mm da terra, è morbida, grande, comoda e bella stretta al cavallo: dai miei 180 cm tocco con entrambi i piedi a terra, anche se non con tutta la pianta, ma mi sento confidente. Il triangolo sella-pedane-manubrio lascia spazio anche a chi è un po' più alto, garantendo un comfort da ammiraglia. Ma il vero cavallo di battaglia della Versys – della 1100 così come della 1000 – è la protezione aerodinamica: non ti arriva un filo di aria addosso e col plexi ''tutto su'' sei in una bolla magica. Ti accorgi di quanta aria ci sia là fuori solo quando, magari per affrontare un curvone veloce, ti sporgi col muso fuori: ti becchi una tale ventata che subito guardi il contachilometri... e infatti sei al doppio di quello che pensavi. Unico neo? Il meccanismo di regolazione del plexi è con doppia rotella, per la sicurezza, e puoi azionarlo facilmente solo da fermo. Un sistema meno macchinoso non mi sarebbe dispiaciuto.

MOTORE-CAMBIO Se l'area ergonomia-protezione aerodinamica è stata sostanzialmente lasciata intatta, ce n'è una che è stata modificata notevolmente. Parlo del motore, cresciuto fino a 1.099 cc, da 120 a 135 CV, da 102 a 112 Nm di coppia – per la tecnica cliccate qui – per non parlare del fatto che il quickshifter è stato aggiornato nelle logiche e ora promette cambiate già da 1.500 giri. Beh, fatico a fare un parallelo tra il motore della Verys 1000 S che guidai nel 2021, quel che posso dire è che questo 4 cilindri ha la proverbiale elasticità dei plurifrazionati, dei bei medi, un buon allungo e supera tranquillamente il sound check con un grido da... samurai! Il Kawasaki Quick Shifter non sarà diventato un burro – qualche gommosità ancora si avverte – ma non mi ha mai negato un cambiata, a prescidere dal regime. Missione compiuta, Kawasaki!

VEDI ANCHE

SOTTO CONTROLLO Telaio e sospensioni KECS – Kawasaki Electronic Control Suspension, le semi-attive Showa Skyhook – non sono stati modificati ma lavorano egregiamente per fornire prima di tutto un gran comfort, stile tappeto volante – siamo a livello dei migliori – mentre i freni assicurano modulabilità e potenza a sufficienza anche quando ci si lascia prendere la mano. A proposito, il disco posteriore è una new entry 2025: è diventato da 260 mm, mentre la pinza è imparentata con quella della Z H2. Non so dirvi se freni così meglio della Versys 1000 2024, ma funziona benissimo (basta che lo usiate).

CHIEDO GENTILEZZA La Versys 1100 SE Tourer + è una ''motona'' da oltre 260 kg in ordine di marcia e quello che non le si può chiedere è la guida violenta: non perché non possa inca...volarsi anche lei, ma perché diventa meno redditizia, più faticosa. La Versys preferisce comandi morbidi, traiettorie rotonde, frenate non violente, così ti ripaga di una bella guida e belle pieghe: abbiamo fatto una ''gara'' a colpi di angolo di piega con gli altri tester, io ho registrato 49° a sinistra e 52° a destra. Non significa nulla, ovviamente, ma sappiate che con un po' di mestiere nei movimenti in sella non ho neanche toccato le pedane, quindi c'è margine. Che vuoi chiedere di più alla Versyssona?!

PIÙ RICCA IMU a 6 assi con controllo di trazione e ABS cornering, cruise control, manopole riscaldabili e strumentazione LCD-TFT con connettività. La dotazione della nuova Versys 1100 2025 si completa con la presa USB-C, anche lei di serie: certamente gli utenti apprezzeranno la possibilità di poter ricaricare facilmente il loro device lì, sulla piastra di sterzo, ma per quanto funzionale sia sembra un accessorio posticcio, si sarebbe potuto integrare meglio sulla moto.

La nuova Kawasaki Versys 1100 SE 2025 sa il fatto suo. Non si può gridare al miracolo, certo, ma rispetto alla 1000 – che già andava molto bene – ha fatto progressi, migliorando e arricchendo il pacchetto, il tutto mantenendo il prezzo coerente: 15.490 euro il prezzo della Versys 1100 S, mentre servono 17.590 euro per la Versys 1100 SE. Il prezzo dei pacchetti Tourer, Tourer + e Grand Tourer non sono ancora stati resi noti ma, visto l'aumento a listino di soli 50 euro tra model year 2024 e 2025, ci aspettiamo rimangano allineati.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/10/2024