Kawasaki Z900 2025, svelato il prezzo della nuova naked. Arriva a febbraio

La Kawasaki Z900 2025, presentata ufficialmente durante EICMA 2024 (qui tutti i dettagli e il nostro video), è pronta a debuttare sul mercato a partire da febbraio. La nuova naked di Akashi arriva sul mercato in tre tinte (grigio/verde, nera/rossa, nera) con un interessante prezzo di partenza di 9.990 euro per la versione standard, mentre la più accessoriata Z900 SE sarà proposta a 12.140 euro. Per chi è interessato alla variante 70 kW, il costo partirà da 9.690 euro.

Novità della Kawasaki Z900 2025

Con un look ancora più aggressivo, una nuova firma luminosa a LED e aggiornamenti tecnici di rilievo, la Kawasaki Z900 2025 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti. Tra le novità principali troviamo una piattaforma inerziale IMU a sei assi, che consente l’introduzione di tecnologie come il controllo di trazione sensibile all’angolo di piega e il Cornering ABS.

La moto è inoltre dotata di un quickshifter di ultima generazione e del cruise control, che migliorano il comfort di guida. Tra le novità, c'è anche un nuovo display TFT da 5 pollici che integra un sistema di navigazione turn-by-turn, ideale per viaggi e percorsi urbani.

Motore e ciclistica: prestazioni migliorate

Sotto la carena troviamo il collaudato motore 4 cilindri in linea da 948 cc, aggiornato e omologato Euro5+, che eroga una potenza di 124 CV e una coppia massima di 97,4 Nm. Il telaio è stato irrigidito nella zona anteriore, mentre il telaietto posteriore ridisegnato migliora il comfort in sella. Il peso complessivo in ordine di marcia è di 213 kg. Confermata la versione SE della Kawasaki Z900 2025, caratterizzata da una dotazione ancora più ricca, che include un impianto frenante Brembo al posto del sistema Nissin di serie, una forcella completamente regolabile e il monoammortizzatore Öhlins S46 con precarico remoto.

''Carne sul fuoco'' per il segmento delle naked adrenaliniche

Nel segmento delle naked adrenaliniche, la Kawasaki Z900 2025 sfida la nuova Honda CB1000 Hornet (qui la nostra prova) proposta con un prezzo di partenza di 10.390 euro per la versione standard. Dunque, uno scarto di circa 400 euro tra le due versioni d'ingresso, che lascia presagire una interessante battaglia tra due moto che offrono oggettivamente un eccellente rapporto qualità/prezzo e tecnologie moderne.

Pubblicato da Francesco Irace, 15/01/2025