QJ Motor: l'anti TRK 902 è servita, ecco la SRT 900 SX 2025

Con la SRT 900 SX 2025 di QJ Motor la storia sembra ripertersi. Sì perché se la 800 SX ha ''rubato la scena'' alla TRK 800 – vista a EICMA 2022 e di fatto mai arrivata – questa nuova 900 sembra messa lì proprio per... rompere le uova nel paniere allanuova 902 di Benelli (trovate qui l'intervista alla CEO della Casa di Pesaro). Scopriamo dunque come è fatta questa QJ.

La nuova SRT 900 SX 2025, secondo quanto riportano i colleghi di Motorrad, sarà equipaggiata col motore bicilindrico parallelo da 904 cc, capace di 95 CV a 9.000 giri/min e 90 Nm a 6.500 giri/min. La dotazione ciclistica dovrebbe contare su telaio tubolare in acciaio e forcellone in alluminio, abbinati a forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore firmati Marzocchi, mentre l'impianto frenante Brembo vedrebbe la pinza ad attacco radiale mordere i dischi da 320 mm e dietro un disco da 260 mm (come sulla 800 SX). Confermata la misura dei cerchi, da 19'' e 17'' con pneumatici 110/80 e 150/70. Niente di ufficiale sul fronte peso ma, dai 263 kg in ordine di marcia della 800 – il serbatoio è da 24 litri – sembra lecito aspettarsi cresca ulteriormente...

La QJ Motor SRT 800 SX

La nuova QJ Motor SRT 900 SX 2025 arriverà in Germania in primavera con un prezzo di 9.990 euro, cifra che includerebbe anche il tris di valigie in alluminio. Sarà così anche per l'Italia? Vi terremo informati non appena arriveranno notizie ufficiali.

