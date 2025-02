"TRK 902 in arrivo entro il 2025? E non sarà sola!", l'intervista alla CEO di Benelli

Quando arriva la nuova TRK 902? Avrei potuto “aggredire” così Yan Haimei – CEO del marchio pesarese – con la domanda che tutti si stanno ponenendo da EICMA (ma anche un po’ prima), invece ho scelto un approccio più garbato e accomodante, trasformando una fredda intervista in una piacevole chiacchierata durante il caotico Motor Bike Expo. Sono emersi un sacco di spunti interessanti, con buone notizie per gli appassionati del brand pesarese. Quando arriva davvero la crossover? Tranquilli, alla fine me lo ha detto...

La CEO di Benelli, Yan Haimei, tanti gli spunti nella nostra intervista

Solare ma determinata, Yan Haimei è cinese ma con un’esperienza in Europa ormai trentennale, cosa che aiuta (e non poco) a capire cosa piace a noi motociclisti del “Vecchio Continente”, che la moto la viviamo come passione più che utilità.

È a capo di Benelli dal 2006, quando QJ l’ha nominata amministratore unico del brand pesarese. Sotto la sua guida, in un percorso non certo privo di difficoltà, lo storico marchio italiano ha trovato la retta via, preparando il terreno con la Leoncino 500 per poi sbaragliare la concorrenza con la gamma TRK, da anni al vertice delle classifiche di vendita prima con la 502 e ora con la 702.

A chi, se non a lei, chiedere a cosa sia dovuto l’incredibile aumento delle vendite dei brand cinesi, o italiani nel nome ma cinesi nei capitali? Nella risposta un po’ di patriottismo (cinese) ma anche un’analisi ben centrata.

“Da cinese sono ovviamente contenta. Il successo deriva da una serie di motivi, che non solo solamente legati al prezzo a cui vengono vendute le moto (che ovviamente conta, ndr). Il prodotto è migliorato nella qualità costruttiva, spesso è all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e c’è una maggior rapidità nella realizzazione del prodotto, nell’intercettare le necessità o i desideri dei motociclisti”.

Benelli TRK 702 X: pronta ad allontanarsi dall'asfalto

Le moto cinesi piacciono non solo per il prezzo, dunque, secondo l’amministratrice unica di Benelli. Ovviamente questo è un bel grimaldello per scardinare lo scetticismo iniziale del cliente, ma poi deve seguire anche dell’altro. Nell’ultimo periodo Benelli è sembrata un po’ in affatto rispetto alla crescita rampante di altri marchi 100% cinesi (CFMoto, QJ Motor, Voge e Kove), come uscire da questa situazione? Yan (o Klara, nome europeo scelto per rendere a noi la vita più facile) è sembrata piuttosto sicura sulla strategia da attuare.

“Vero, dopo il COVID non abbiamo avuto la stessa crescita a livello di gamma e tecnologia di prodotto di alcuni nostri competitor, ma stiamo lavorando sodo per cercare di colmare il gap accumulato e dal 2026 i nostri clienti inizieranno a vedere i risultati. Noi abbiamo dalla nostra parte anche un heritage invidiabile, Benelli è un marchio storico, abbiamo il centro stile a Pesaro che è un fiore all’occhiello e legame con l’italianità del brand. Conta tantissimo anche il cliente, vogliamo fare moto che la gente vuole e curare l’after-sale, uno dei segreti del successo”.

Benelli TRK 902: quando arriva? Presto, e con altre novità!

Benelli Leoncino Bobber 400, una delle novità più importanti del 2025

A proposito di moto che la gente vuole… La TRK 902 (come in passato la 802, sparita dai radar e rimasta solamente tra le fila del marchio QJ) è senz’altro la moto più attesa dal pubblico, d’altronde le adventure sono quelle che vanno per la maggiore e il connobio stile/prezzo abbordabile è quello che sta sancendo il successo della TRK 702. Prima di lei arriveranno tante moto di piccola cilindrata – utili per fare bacino – come la Leoncino Bobber 400 ma quando toccherà a lei?

“Sappiamo che tanti motociclisti stanno aspettando l’arrivo della TRK 902, abbiamo voluto attirare l’attenzione portando il concept a EICMA e poi qui al MBE ma il modello di serie non tarderà ad arrivare. Sarà una moto di livello superiore, una vera ammiraglia per la gamma TRK, l’obiettivo è farla debutarre in configurazione definitiva entro la fine del 2025 (probabilmente a EICMA 2025, ndr).”



Ingolosito, ho provato a buttare l’esca… sarà da sola la TRK 902 o al suo fianco vedremo anche moto di altri segmenti di medio grande cubatura? E dopo un sorriso, che lascia trasparire l’entusiasmo di chi sa che di materiale interessante in cantiere ce n’è, la risposta:

“Non sarà sola, arriveranno modelli inediti e motori inediti, il 2026 sarà un anno importante”.

Come avrete capito, la nuova Benelli TRK 902è ormai alle porte, e con lei quella che si prospetta una nuova era per Benelli. Cosa ne pensate delle novità in arrivo quest'anno e cosa vorreste vedere in futuro? Scrivetelo nei commenti e proviamo a discuterne.

VEDI ANCHE