QJ Motor SRT 600SX: la miglior crossover A2? La prova dice che...

La QJ Motor SRT 600SX si posiziona come una delle novità più attese nel segmento delle crossover di media cilindrata. Il motivo? Al prezzo di uno scooter di media cilindrata offre tutto quel che serve (o quasi) per essere una “moto totale”. In questa recensione scopriremo insieme pregi e difetti dopo la prova, prestazioni, consumi e prezzi di questa crossover entry level che punta a contendere quote di mercato a concorrenti già consolidate come la Benelli TRK 502 e la Voge Valico 525 DSX.

QJ Motor SRT 600SX: 3/4 anteriore

La nuova QJ Motor SRT 600SX, non è altro che la “vecchia” 550 adeguata alle normative antinquinamento Euro5+, con l’occasione il costruttore ne ha approfittato per un cambio nome. A spingerla è sempre il bicilindrico parallelo da 554 cc, capace di erogare una potenza massima di 56 CV a 8.250 giri con un picco di coppia di 54 Nm a 5.500 giri. Questi numeri la rendono adatta sia per i viaggi su lunghe distanze, sia per l'uso quotidiano.

Accelerazione e velocità massima

La SRT 600SX accelera in modo progressivo, ma convinto, anche grazie alla rapportatura corta delle prime marce. I 100 km/h si raggiungono alla svelta, in poco meno di 5 secondi, mentre la velocità di punta di circa 170 km/h reali, anche se lo strumento segna qualcosina in più. Un motore brillante dunque, nonostante la cavalleria sia giusto di poco superiore a quella limite per la guida con patente A2.

Ok le prestazioni, ma in una crossover economica e versatile uno degli aspetti più sensibili è il consumo di carburante. Nel perido di prova, con percorso prevalentemente misto, il dato rilevato è di 4,5 litri ogni 100 km, questa moto garantisce un’autonomia superiore ai 300 km grazie al serbatoio da 20,5 litri. Questo la rende particolarmente adatta per i lunghi viaggi senza troppe soste per il rifornimento, ma anche per il commuting quotidiano.

Scheda tecnica QJ Motor SRT 600SX





Caratteristica Dettaglio Motore Bicilindrico parallelo, 554 cc Potenza 56 CV a 8.250 giri/min Coppia 54 Nm a 5.500 giri/min Trasmissione Manuale a 6 marce Telaio Traliccio in acciaio Freni Doppio disco anteriore, singolo disco posteriore Sospen. anteriore Forcella a steli rovesciati regolabile Sospen. posteriore Monoammortizzatore regolabile Pesoodm 220 kg Serbatoio 20,5 litri Consumi 4,5 l/100 km





Stile moderno e funzionale

La QJ Motor SRT 600SX oltre al motore brillante ma “poco assetato” si distingue anche per la ricchezza nella dotazione e per un desing piuttoso atipico: magari non brilla per originalità essendo vagamente ispirato a qualcosa che nella mente è già visto, l’insieme però non delude e risulta comunque unico nel segmento.

Dotazioni e tecnologia

QJ Motor SRT 600SX: strumento TFT ''ricco'' ma poco leggibile

Tra le dotazioni principali troviamo un display TFT a colori da 5 pollici, che offre inoltre connettività Bluetooth e mirroring. La leggibilità è buona, con criticità nella chiarezza solo quando il sole batte direttamente sul pannello, ma è un difetto comune a tanti display anche in moto di segmento e fascia di prezzo superiore. Le informazioni utili ci sono quasi tutte, peccato manchi un’indicatore di autonomia residua o un valore dedicato ai consumi.

La SRT 600SX si fa perdonare offrendo i sensori per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, aggiungendo anche il valore della temperatura… mica male! Completano la dotazione di serie una presa 12V, due USB (normale e Type-C) oltre al controllo della trazione (TCS), sella e manopole riscaldabili, paracoppa in alluminio e supporti per le borse laterali e portapacchi. Le borse sono un optional da 1.125 euro (IVA inclusa).

QJ Motor SRT 600SX: costa quasi un quarto della moto, ma il tris di borse è davvero ben fatto

Ergonomia e comfort

QJ Motor SRT 600SX: tra i pregi c'è il piacere di guida

La QJ Motor SRT 600SX, come tante crossover per patente A2 si distingue per la sua ergonomia pensata per andare bene un po’ a tutti i tipi di motociclisti… o quasi. La posizione di guida è rilassata, ma piuttosto compatta, specialmente nella distanza del manubrio dal busto e tra pedane e piano di seduta, posizionato a 805 mm da terra. Così facendo risulta accessibile anche a chi non ha una statura elevata, ma i più alti (dal 1,8m in poi) potrebbero soffrire con le ginocchia. Facili i comandi e bene le leve regolabili.

Le sospensioni, con una forcella a steli rovesciati all’anteriore e un monoammortizzatore regolabile al posteriore, hanno un setup piuttosto sostenuto, che offre una buona precisione di guida, ma sulle asperità più marcate soffre. Se si apprezzano le moto più confortevoli meglio lavorare sui registri idraulici di forcella e mono ammortizzatore.

Come va in città?

In città la crossover entry level di QJ Motor si disimpegna bene, è facile da manovrare a bassa velocità e, grazie alla rapportatura corta del cambio, risulta briosa nelle ripartenze. Con un’adeguata taratura delle sospensioni si dimostra anche piuttosto confortevole su dossi di rallentamento, buche e pavé, con il controllo di trazione a far da angelo custode quando le condizioni dell’asfalto non sono quelle ottimali. Buoni i consumi.

Come va tra le curve?

QJ Motor SRT 600SX: nei tornanti si destreggia con facilità

Nel guidato la SRT 600SX si lascia guidare con piacere. La distribuzione dei pesi e l’assetto piuttosto sostenuto la rendono divertente ed efficace nei percorsi guidati. Nel misto più stretto un manubrio leggermente più largo avrebbe reso ancora più facile indirizzare l’anteriore; sul veloce emerge una buona stabilità. Il motore ha un’erogazione piacevole, con tanto carattere agli alti regimi e un sound appagante, nonostante la normativa Euro5+.

Va bene per viaggiare?

QJ Motor SRT 600SX: il bello delle crossover come lei è che ti portano in posti fantastici

Con tris di borse, sella e manopole riscaldabili, la QJ SRT 600SX si propone come una piccola grande viaggiatrice, con consumi ridotti e ottima autonomia, grazie al serbatoio da 20,5 litri, l’unica nota stonata è quella del riparo aerodinamico offerto di serie: il parabrezza è piccolo e non regolabile, spalle e braccia rimangono esposti all’aria mentre il casco è avvolto da qualche turbolenza. Le vibrazioni ci sono, ma non infastidiscono più di tanto, si avvertono solo ad alti regimi in zona sella e pedane.



QJ Motor SRT 600SX: il tris di borse è un'accessorio costoso ma utile

Con un prezzo di listino che si aggira intorno ai 5.290 euro offre un rapporto qualità/prezzo competitivo. Rispetto alla concorrenza diretta propone dotazioni e prestazioni superiori ad un prezzo inferiore. La nuova moto da viaggio di medio piccola cilindrata si propone come una delle proposte più interessanti nel suo segmento.



QJ Motor SRT 600SX vs Benelli TRK 502

La Benelli TRK 502 è da tempo una delle regine del segmento. Con un motore da 500 cc e 47 CV, ha prestazioni simili alla SRT 600SX, e una maggior abitabilità. Tuttavia, la QJMotor si distingue per una maggiore tecnologia, un comportamento dinamico superiore e un prezzo più competitivo.

QJ Motor SRT 600SX vs Voge Valico 525 DSX

La Voge Valico 525 DSX monta un motore da 494 cc e produce una potenza di 47 CV. Sebbene offra un peso più contenuto e una buona dotazione tecnologica, la QJMotor SRT 600SX si pone come una scelta più completa grazie al maggior comfort e a una capienza del serbatoio superiore.

Perché scegliere la QJ Motor SRT 600SX?

La QJMotor SRT 600SX rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni, comfort e prezzo. Ideale per chi cerca una moto versatile, adatta sia ai viaggi che all’uso quotidiano, questa crossover si rivolge a un pubblico maturo e attento al budget, ma che non vuole rinunciare a tecnologia e stile. All'interno della gamma QJ di crossover ce ne sono per tutti i gusti, qui l'elenco completo

