Peugeot Metropolis 400i, la prova su strada del maxi-scooter a tre ruote

Lo scooter a tre ruote 400 cc Peugeot Metropolis 400 torna in vendita in Italia, strizzando l'occhio agli automobilisti stufi di rimanere bloccati nel traffico.

Rivale del Piaggio MP3, una causa con la casa di Pontedera lo aveva tenuto lontano dal mercato, ma ora ritorna con un motore aggiornato Euro 5+ e alcune soluzioni originali. Scopri pregi, difetti e impressioni di guida nella prova su strada.

Peugeot Metropolis 400i SW, la sella con schienale per il passeggero

Imponente, accogliente con le sue dimensioni extra large, il maxi-scooter francese ha un frontale ispirato al leone del marchio che porta. Le luci diurne anteriori disegnano due aguzzi canini e i fanali posteriori gli artigli del re della giungla, richiamando le Peugeot a quattro ruote.

Da notare che i fari hanno le frecce integrate: una soluzione più compatta che riduce le sporgenze.

Più di un dettaglio, sul Peugeot a tre ruote, farà sentire a casa chi alle due ruote si avvicina da poco, per sfuggire al traffico. Per comfort e sicurezza è quasi una seconda auto, solo un po' più stretta.

Il Peugeot a tre ruote è quasi una seconda auto

Il quadro strumenti misto, per cominciare, ha proprio un taglio automobilistico. Due strumenti analogici separati da un cluster digitale forniscono informazioni complete e ben leggibili, con un design raffinato ed elegante, dal gusto vagamente rétro.

Il cluster, tra l'altro, offre la funzione navigatore, appoggiandosi allo smartphone del guidatore tramite un'app dedicata. Smartphone che si ricarica da una presa in un cassettino nel retroscudo: del tipo USB-A su tutti i Metropolis tranne l'allestimento base Action, che ha invece una presa a 12V.

Peugeot Metropolis 400i, la presa di ricarica USB

La capacità di carico del Peugeot Metropolis 400

Le similitudini con le auto continuano con il vano sottosella, o per meglio dire ''il bagagliaio''. Già, perché il Metropolis non solo solleva la sella, come tutti gli scooter, ma ha anche un esclusivo cofano posteriore a mo' di portellone (come sul Piaggio MP3 prima serie),

Entrambi i vani hanno l'apertura elettrica, comandata da due appositi tasti nel retroscudo.

Non offrono una capienza record. Il sottosella da 22 litri è poco profondo e il vano posteriore da 24 litri può contenere un casco integrale a patto che non sia di quelli racing, perché la forma allungata di questi ultimi li rende troppo voluminosi.

Metropolis 400 SW, lo scooter station wagon

Se volete più spazio, abbastanza per riporre due caschi alla volta, del Metropolis c'è la versione SW, che come sulle auto significa Station Wagon.

Questa versione ha di serie un bauletto integrato e comunicante con il vano sottostante, a dare un volume di carico complessivo record di ben 76 litri.

Anche questo bauletto è comandato dal sistema di keyless, che consente l'avvio del motore tramite il solito nottolino nel retroscudo.

Non solo, uno schienale integrale al bauletto rende il posto del passeggero una vera poltrona, comodissima in viaggio.

In tema trasporti, infine, il pavimento piatto agevola il carico di colli voluminosi: la classica cassa d'acqua comprata al supermercato, per esempio, o la borsa da palestra, che può essere tenuta ferma da un ampio gancio a scomparsa.

Peugeot Metropolis 400i, la capacità di carico delle varie versioni

Grazie al sistema keyless, basta montare in sella e girare un nottolino che fa le veci della chiave per mettere in moto il Peugeot Metropolis 400: nulla di inedito nel mondo delle due ruote e certo questa soluzione non poteva mancare su una ''mezza automobile'' qual è lo scooterone francese.

In sella, lo schienalino è regolabile in profondità grazie a due viti a brugola e a un'apposita chiavetta fornita in dotazione.

Regolabile è anche il parabrezza, a dare un comfort e una protezione dagli elementi che, di nuovo, richiamano alla mente le automobili.

Peccato solo che non lo si possa alzare e abbassare in movimento, visto che per sbloccarlo bisogna premere contemporaneamente due tasti sul lato anteriore.

La maneggevolezza del tre ruote francese

A dispetto delle dimensioni e del peso di 280 kg, il Metropolis non è mai impacciato e non è faticoso da muovere con le gambe nelle manovre di parcheggio. La maneggevolezza non è quella dei modelli a due ruote, ma è comunque decisamente apprezzabile.

Il raggio di sterzo è contenuto e il comfort elevato anche sul pavé, grazie alla sospensione posteriore che lavora bene e in più è regolabile tanto in precarico quanto nello smorzamento.

Nel traffico, più che la maneggevolezza è l'ampiezza della carreggiata anteriore e della carrozzeria a limitare lo slalom tra le macchine. Di fatto, c'è poca differenza nel confronto con gli altri maxi scooter.

Il test del Peugeot Metropolis 400i

Al semaforo sta in piedi da solo, come il Piaggio MP3

Al semaforo, un comando al manubrio mi permette di bloccare le sospensioni anteriori per far stare il Metropolis in piedi da solo: i piedi rimangono sulla pedana, più protetti in caso di maltempo.

In questo, il Peugeot fa come il Piaggio MP3, ma non come lo Yamaha Tricity: l'altro tre ruote sul mercato che non ha mai avuto contenziosi con l'MP3 proprio in virtù di un sistema di sospensioni semplificato (ma non meno valido).

Un tasto comanda poi il freno di stazionamento: collocato nel retroscudo sugli allestimenti GT e RXR, oppure sul cannotto di sterzo sul Metropolis SW.

La sicurezza dello scooterone Peugeot

Un freno a pedale si affianca alle solite leve al manubrio, dando la possibilità per un cavillo legale di guidare il Metropolis con la stessa patente B dell'auto, una volta compiuti i 21 anni di età.

Non ha molto mordente, questo freno a pedale: le leve al manubrio sono più efficaci, ma comanda la frenata combinata SBC, che aziona contemporaneamente sia i freni anteriori sia il posteriore, a dare un'azione più bilanciata e sicura.

In tema di sicurezza non mancano l'ABS e il controllo di trazione, che torna utile nel commuting urbano: quando si affrontino i lastroni di porfido o le rotaie del tram bagnate dalla pioggia, per esempio.

Insomma, il Metropolis è decisamente un mezzo rassicurante. Anche al salire della velocità. Proprio quello che cerca chi sceglie uno scooter a tre ruote invece di un modello tradizionale.

Peugeot Metropolis 400i GT, vista 3/4 posteriore

Impressioni di guida e prestazioni

La guida dello scooterone a tre ruote è rotonda e progressiva quasi al livello delle maxi-moto, con una differenza percepibile tra la versione SW e le altre: con queste ultime che danno una maggiore sensazione di agilità grazie al peso inferiore e al baricentro più basso.

A spingere il Metropolis provvede un generoso motore monocilindrico a quattro tempi, ora omologato Euro 5+, che scarica a terra la potenza attraverso un tradizionale cambio CVT a variatore.

La scheda tecnica recita 35,6 CV di potenza e ben 38,1 Nm di coppia, che permettono uno sprint adeguato, con il contributo di una frizione automatica ben tarata.

La velocità massima di 135 km/h consente poi un agevole impiego in autostrada, permesso dalle modifiche all'articolo 175 del CdS introdotte dal Decreto Legge del 16 luglio 2020 n.76.

Peugeot Metropolis 400i, le ruote anteriori da 13 pollici

Peugeot Metropolis 400i è proposto in quattro allestimenti:

Metropolis Active da 9.299 euro , è il modello base.

da , è il modello base. Metropolis GT da 10.599 euro ha un look più sportivo con parabrezza piccolo fumé, manubrio naked con cannotto in alluminio a vista e pedana rivestita dello stesso materiale.

da ha un look più sportivo con parabrezza piccolo fumé, manubrio naked con cannotto in alluminio a vista e pedana rivestita dello stesso materiale. Metropolis RXR da 10.799 euro è in serie limitata a 250 esemplari, con livrea dedicata e sella in scamosciato.

da è in serie limitata a 250 esemplari, con livrea dedicata e sella in scamosciato. Metropolis SW da 10.999 euro è il top di gamma, con bauletto integrato di serie.

Su tutta la gamma, una campagna di lancio riconosce uno sconto di 300 euro fino al 30 giugno 2025.

Peugeot Metropolis 400i: versioni e colori

Motore monocilindrico, 300 cc raffreddato a liquido Cambio CVT Potenza 35,6 CV a 7.250 giri/min. Coppia 38,1 Nm a 5.750 giri/min. Velocità 135 km/h Consumo dichiarato 3,9 l/100 km Serbatoio 13 litri Misure 215-221 x 75 x 145 cm Altezza sella 78 cm Volume sottosella da 46 a 76 litri Peso 280 kg Prezzo da 8.999 euro

Quanto costa il Peugeot Metropolis 400 2025?

Il prezzo di listino parte da 9.299 euro (8.999 euro in offerta lancio), ma può variare in base agli allestimenti e alle promozioni locali.

Serve la patente A per guidare il Metropolis 400?

No, il Peugeot Metropolis 400 è omologato come triciclo a motore e può essere guidato con patente B, compiuti 21 anni di età.

Quali sono i consumi del Peugeot Metropolis 400?

Il consumo dichiarato è di circa 3,9 litri ogni 100 km, ma può variare in base allo stile di guida.

È adatto all’uso autostradale?

Sì, grazie alla potenza del motore e alla modifica dell’articolo 175 del Codice della Strada, che ora consente la circolazione dei modelli a tre ruote in autostrada.

Come si confronta con il Piaggio MP3?

Il Metropolis offre un design più automobilistico e alcune soluzioni esclusive come il doppio vano bagagli, pur restando simile per prestazioni e comfort.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/05/2025