MP3 vs Metropolis: Peugeot Motorcycles condannata a risarcire Piaggio

Era il 2021 quando i Tribunali di Milano e Parigi condannarono Peugeot Motorcycles per la contraffazione del brevetto del 3 ruote Piaggio, MP3. Poi, la sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte d’Appello di Milano, in linea con il Tribunale di Milano (in primo grado), aveva accertato la violazione. Il Gruppo Piaggio rende ora noto che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Peugeot Motorcycles SAS e Peugeot Motorcycles Italia.

IL BREVETTO Di proprietà di Piaggio & C. S.p.A., il brevetto riguarda, nello specifico, il controllo del sistema che consente a un veicolo a tre ruote di inclinarsi di lato come una motocicletta tradizionale, un sistema antirollio. Sempre il Gruppo con sede a Pontedera fa sapere che il ricorso per Cassazione di Peugeot Motocycles SAS e Peugeot Motocycles Italia – fondato su sei motivi di impugnazione – non è stato nemmeno oggetto di pronuncia nel merito, ma dichiarato inammissibile.

VEDI ANCHE

Il Piaggio MP3 530

COSA SUCCEDE In buona sostanza, passa in giudicato la precedente sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano ed è quindi accertata in via definitiva la violazione della frazione italiana del brevetto europeo di Piaggio & C. S.p.A.: Peugeot Motocycles Italia sul territorio italiano non potrà importare, esportare, commercializzare e pubblicizzare (anche attraverso internet) Peugeot Metropolis, fanno sapere da Piaggio. Con successiva sentenza –per la quale pendono ancora i termini di ricorso in cassazione – la Corte di Appello di Milano ha quantificato l’entità del danno che Peugeot Motocycles Italia dovrà risarcire a Piaggio & C. S.p.a. per effetto dell’accertata contraffazione, in oltre 1 milione di euro.