Vespa presenta Officina 8: Primavera e Gtv hanno un nuovo "vestito"

Vespa Officina 8 è l'ultima creazione del Marchio di Pontedera, una versione speciale che celebra la sede del prestigioso Reparto Sperimentale che, alla fine degli anni '40 del secolo scorso, ospitava tantissimi professionisti di enormi competenze, come progettisti, disegnatori, meccanici, maestri lattonieri e piloti collaudatori (molti dei quali arrivavano da esperienze aeronautiche). Scopriamo quindi la nuova Vespa Officina 8, tra novità e versioni.

Officina 8: l'Area 51 dove nascevano le Vespa più incredibili

Vespa Primavera 125 Officina 8

La Vespa di oggi nasce per celebrare quel reparto e i suoi uomini. Proprio lì si lavorò al progetto Vespa e successivamente ai prototipi, sia per la produzione in serie, sia da corsa che da record. I tecnici del più segreto e ambito reparto dello stabilimento Piaggio si distinguevano per una ambitissima spilla blu e ottone, con la scritta “Piaggio 8”, da appuntare sulla tuta da lavoro. Un vero e proprio certificato di eccellenza da portare sul petto per ingegneri, meccanici, designer o collaudatori.

Le Vespe dei record

Tra alcune delle più celebri Vespa nate nell'Officina 8 ci sono quella che stabilì 17 record del mondo di velocità e di durata nel 1950, quella del record sul km lanciato del 1951, la leggendaria “98 Corsa” e quelle che dominarono la massacrante gara off-road “Sei Giorni”. Pezzi unici, dalla cura artigianale, che rappresentavano la manifattura italiana tra talento e competenze tecniche. Vespa Officina 8 nasce per celebrare quegli uomini e quei pezzi rari.

Vespa Officina 8: novità e caratteristiche

Vespa Gtv e Primavera Officina 8

Ma quali sono le peculiarità di queste versioni Officina 8? Beh, in primis le Vespa Officina 8 si distinguono a prima vista per l'esclusiva colorazione Blu Officina 8, un’intensa tonalità di blu industriale con una speciale finitura metallizzata opaca che richiama la fabbrica, tra macchinari e abbigliamento da lavoro. In contrasto ci sono le finiture metalliche satinate, l’alluminio che arricchisce i profili dello scudo e le cornici di proiettore e faro posteriore, ma anche l’ottone, che caratterizza i fregi del cravattino e i cerchi ruota, questi ultimi con lavorazione diamantata sul canale. E la celebre spilla degli uomini del Reparto Sperimentale la ritroviamo sul retroscudo di Vespa Officina 8, nella targhetta tridimensionale dedicata. Anche la sella con doppio rivestimento, dotata di termosaldature orizzontali, è circondata da una doppia cucitura a contrasto, mentre i rivetti in ottone lucido richiamano la tradizione. Vespa Gtv Officina 8, inoltre, è dotata di serie della cover rigida in tinta carrozzeria che riprende le tipiche carenature delle Vespa da competizione, per un look ancor più sportivo. Completano il quadro i numerosi dettagli in nero opaco e di specchi retrovisori “bar end”, anch’essi in nero opaco.

Vespa Officina 8: le versioni

Le Vespa contraddistinte dalla versione Officina 8 sono la Primavera – nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc – e la Vespa Gtv 310 da quasi 24 CV che, col faro basso e il manubrio con tubo a vista, rappresenta la Vespa più sportiva di sempre. Ogni Vespa Officina 8 sarà accompagnata da un elegante welcome kit, un’evocativa scatola di latta, rifinita nelle colorazioni di questa Edizione Speciale, contiene l’Owner’s Book. Un prezioso volume che, partendo dai documenti originali d’archivio, ripercorre la storia del Reparto Sperimentale, la mitica Officina 8. Vespa ha realizzato anche una serie di accessori dedicati, dal bauletto in tinta fino all'abbigliamento tecnico e quello casual. Almeno per il momento Vespa non ha reso noti disponibilità e prezzi delle nuove Officina 8: per maggiori informazioni potete visitare il sito di Vespa, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/06/2025