Vespa Tribute: e la Sprint 150 vola a 28 CV!

Una innocente Vespa Sprint 150 diventa Tribue, un ''mostro'' con la potenza di una 300. È la storia di Vespa Tribute, due ruote realizzata da SIP Scootershop – preparatore bavarese del mitico scooter – per celebrare il suo 30° anno di attività. Scopriamo in cosa consiste la trasformazione di questa Vespa.

Il progetto iniziale prevedeva di trapiantare il motore di una GTS 300 ma alla fine SIP ha optato per un albero motore e un cilindro Polini: la cilindrata passa così a 260 cc e la potenza massima a 28 CV (valori paragonabili a quelli della Vespa top di gamma)! Un paio di modifiche a trasmissione, marmitta – molto motociclistica – un'iniezione firmata Polini e il gioco è fatto.

Anche l'estetica è stata rivista pesantemente per mano di Marcus Pfeil che ha conferito a questa Vespa una finitura con effetti 3D, combinata all'utilizzo di elementi in metallo grezzo e dettagli in vera foglia d'oro, per un look unico. I pannelli laterali, dal classico stile Vespa, sono in alluminio, mentre il copriparafango è realizzato a mano. Le prestazioni super richiedono freni all'altezza e allora ecco un impianto Magura. L'illuminazione è di derivazione asiatica, con fari XO nel caratteristico ''look Playstation'' e indicatori di direzione a LED con luci di marcia.

Fonte: Motorrad

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 01/03/2025