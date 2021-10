Perché d'accordo i piani a medio lungo termine (plafond di 1 miliardo di euro all'anno fino al 2024?), ma è qui e ora che il mercato chiede ossigeno. E così il Governo apre il salvadanaio qui e ora. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale che rifinanzia per il 2021 il fondo automotive con ulteriore 100 milioni di euro. A partire dalle ore 10.00 di oggi 27 ottobre 2021 è perciò nuovamente possibile prenotare, sulla piattaforma Ecobonus del Mise, gli incentivi per l’acquisto anche di veicoli elettrici e plug-in, temporaneamente inaccessibili da metà settembre causa esaurimento. Nuovi sostegni alle auto a zero e a bassissime emissioni, ma non solo. Una piccola ''ricarica'' interessa anche il monte risorse dedicato ai modelli green di fascia superiore. Ecco come vengono ripartite le nuove risorse.

Per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km di CO2 (auto 100% elettriche, auto ibride plug-in) vengono stanziati 65 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti in leasing e si differenzia a seconda della fascia di emissioni e per la presenza di un veicolo da rottamare. In particolare, per i veicoli elettrici con emissioni comprese tra 0-20 g/km è riconosciuto un contributo di 6.000 euro con rottamazione e di 4.000 senza rottamazione, mentre per i veicoli ibridi plug-in con emissioni comprese tra 21-60 g/km è riconosciuto un contributo di 2.500 euro con rottamazione e di 1.500 euro senza rottamazione.

VEDI ANCHE

Auto elettriche e plug-in, via ai nuovi fondi

SPECIALE COMMERCIALI Per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali vengono stanziati 20 milioni di euro, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 8.000 euro e si differenzia in base alla “Massa Totale a Terra - MTT” e all’alimentazione.

Per l'acquisto, esclusivamente con rottamazione, di veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km di CO2, vengono messi a disposizione altri 10 milioni di euro. Dallo Stato è riconosciuto un contributo di 1.500 euro.

Per l’acquisto, infine, di veicoli di categoria M1 usati, di classe non inferiore a Euro 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2, stanziati altri 5 milioni di euro. E’ riconosciuto un contributo fino a 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/10/2021