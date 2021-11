Dopo elettriche e plug-in, a secco anche le risorse pubbliche per terza fascia emissioni CO2 (61-135 g/km). Restano incentivi usato

La scorsa estate fummo troppo pessimisti: dalle nostre proiezioni, gli incentivi dedicati alle vetture del terzo scaglione di emissioni CO2 (61-135 g/km) sarebbero dovuti scadere entro ottobre 2021. Ci sbagliammo: le auto diesel e benzina Euro 6 (ibride e bifuel metano e Gpl incluse) hanno continuato a ricevere l'ecobonus fino a novembre, anche per effetto di un flusso di vendite inferiore alle aspettative (vedi i dati di ottobre). Ma ora è finita per davvero: anche alla voce specifica, la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico riporta un bello zero-virgola-zero euro. Arrivederci - si spera - al 2022.

VEDI ANCHE

Incentivi a diesel e benzina Euro 6 finiti

DESTINO (IN)CERTO Dopo lo yoyò degli incentivi per elettriche e plug-in (prima e seconda fascia di emissioni), due volte rifinanziati, due volte esauriti anzitempo (rispetto alla scadenza di legge del 31 dicembre 2021), a stretto giro di posta anche la categoria dai volumi di mercato più elevati è dunque orfana di contributi pubblici. Nel 2022 l'ecobonus tornerà? Forse, ma non si conoscono ancora le modalità: quali categorie, quale grado di stanziamenti. Nel frattempo, l'unico fondo non ancora all'asciutto è quello riservato alle auto usate: al termine della prima decade di novembre, il montepremi ammonta a circa 38 milioni di euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2021