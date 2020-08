COMING SOON Casomai non fosse abbastanza caldo alle porte di Ferragosto, Jeep arroventa l'atmosfera svelando qualche particolare di nuova Grand Wagoneer. In realtà i due nuovi teaser non aggiungono granché a quanto già sappiamo, ma confermano come i lavori sul SUV del Gruppo Fiat Chrysler proseguano senza interruzioni. Nemmeno, appunto, a Ferragosto.

ENGINES ON Due immagini: la prima mostra parte della scritta sul cofano di nuova Grand Wagoneer, mentre la seconda è uno scatto dell'abitacolo: si tratta di un primo piano del pulsante di avviamento e di arresto del motore. Che sia un messaggio in codice, per comunicare che siamo quasi pronti a partire? In realtà la produzione, prevista per il 2021, causa lockdown dovrebbe essere slittata al 2022. Ma forse si è recuperato in corsa un po' di tempo perso.

GRAND WAGONEER IS BACK Nuova Jeep Grand Wagoneer dovrebbe condividere la piattaforma del RAM 1500 (a giorni sarà presentato il nuovo pickup RAM 1500 TRX), con il quale molto probabilmente spartirà anche i propulsori: dalle ultime versioni elettrificate eTorque del V6 da 3.6 litri, al V8 da 5.7 litri - forse una variante ibrida plug-in -, abbinate a una trasmissione automatica a 8 velocità e, naturalmente, alla trazione integrale. Restate collegati per i prossimi aggiornamenti.